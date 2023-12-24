تقرير: مودريتش يتوصل لاتفاق مع النصر السعودي

وأضاف التقرير: "الآن يرغب مودريتش بالاستفادة من آخر 6 أشهر لديه في النادي لمحاولة إضافة لقب جديد إلى إنجازاته، ثم يعتزم الانتقال إلى السعودية؛ إذ يمكننا تأكيد أنه تم التوصل إلى اتفاق مغلق مع نادي النصر".

وتابع: "على الرغم من أن مودريتش كان يمتلك عرضا قويا من إنتر ميامي الأمريكي، إلا أن تدخل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، كان حاسما في قرار اللاعب، البرتغالي؛ إذ إنه يتواصل باستمرار مع زميله السابق ويبدو أنه أقنعه بالانضمام إلى الفريق السعودي".

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الكرواتي الدولي قد يحصل على نحو 30 مليون يورو سنويًا نظير تعاقده مع النصر.