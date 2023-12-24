تقرير: مودريتش يتوصل لاتفاق مع النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، توصل لاتفاق من أجل الانضمام لنادي النصر السعودي، في الموسم المقبل، وعقب نهاية رحلته مع "الميرنغي".
وينتهي عقد لاعب الوسط الكرواتي البالغ من العمر 38 عاما نهاية الموسم الجاري.
ووفقا لما ذكره موقع "todofichajes"، يوم الأحد، فإن "لوكا مودريتش سيغادر ريال مدريد نهاية الموسم؛ إذ أعلن اللاعب الكرواتي الدولي للنادي منذ عدة أسابيع أنه سيتجه لمكان جديد في مسيرته المهنية".
وأضاف التقرير: "الآن يرغب مودريتش بالاستفادة من آخر 6 أشهر لديه في النادي لمحاولة إضافة لقب جديد إلى إنجازاته، ثم يعتزم الانتقال إلى السعودية؛ إذ يمكننا تأكيد أنه تم التوصل إلى اتفاق مغلق مع نادي النصر".
وتابع: "على الرغم من أن مودريتش كان يمتلك عرضا قويا من إنتر ميامي الأمريكي، إلا أن تدخل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، كان حاسما في قرار اللاعب، البرتغالي؛ إذ إنه يتواصل باستمرار مع زميله السابق ويبدو أنه أقنعه بالانضمام إلى الفريق السعودي".
وأشار التقرير إلى أن اللاعب الكرواتي الدولي قد يحصل على نحو 30 مليون يورو سنويًا نظير تعاقده مع النصر.
وكان مودريتش قد علق أخيرا في تصريحات لصحيفة "آس" عن إمكانية تجديد التعاقد مع ريال مدريد لموسم آخر، قائلا: "هذا ليس الوقت الصحيح للحديث عن تجديد العقد، حاليا أعيش الحاضر وأصبّ تركيزي فقط على عملي".
ولم يلعب مودريتش بشكل أساسي كثيرا في الموسم الجاري مثل المواسم الماضية؛ إذ بدأ أساسيا في 10 مباريات فقط، بواقع 7 مباريات في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا، في حين لعب أساسيا في الموسم الماضي في 21 لقاء.