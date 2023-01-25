بعد مفاوضات ريان شرقي.. لماذا يرغب كامبوس بـ "فرنسة" باريس سان جيرمان؟
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يجري مفاوضات مع أولمبيك ليون بشأن انتقال الفرنسي-الجزائري ريان شرقي، البالغ من العمر 19عامًا، ليكون بديلًا لبابلو سارابيا، الذي غادر للانضمام إلى ولفرهامبتون وأندررز وذلك ضمن محاولة "لفرنسة" الفريق.
وأصبح "شرقي" أولوية باريس سان جيرمان منذ رحيل سارابيا، الأسبوع الماضي، حيث يأمل المدير الفني الفرنسي كريستو غاليتييه في إحضار جناح آخر ليحل محله.
وتحرك باريس سان جيرمان بسرعة وحذر، حيث أجرى الفريق الباريسي مفاوضات مع أولمبيك ليون، خلال الأيام القليلة الماضية، وتم تقديم العرض الأول للاعب، خلال الأسبوع الحالي، ولم يغلق ليون الباب أمام الانتقال.
ولم يتبقَ أمام "شرقي" سوى 18 شهرًا على نهاية عقده مع ليون، لكن النادي يواجه معضلة فيما يتعلق ببيع لاعبه الشاب القادم من أكاديمية النادي.
وقد يخسر أولمبيك ليون أيضًا المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي والفرنسي رومان فيفر، هذا الشهر، وسيؤدي رحيل شاركي إلى المزيد من استنفاد خياراتهم الهجومية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها نادي باريس سان جيرمان اهتمامه بأحد لاعبي ليون وتحديدًا شرقي، حيث كان مهتمًا بالتعاقد معه عندما وقَّع أول صفقة احترافية له، بينما كان لويس كامبوس مهتمًا منذ فترة طويلة باللاعب.
وحدد المستشار البرتغالي "شرقي" على أنه أحد أكثر اللاعبين إبداعًا في الجيل القادم، بينما يرى كامبوس أيضًا أنه الشخص المناسب تمامًا في الرغبة في إضفاء "الطابع الفرنسي" أو ما يسمى بـ"الفرنسة" على غرفة الملابس.
وبحسب تقارير، يرغب باريس سان جيرمان في صنع هوية للنادي تعتمد في الأساس على ضم لاعبين فرنسيين وهو المشروع الذي أصبح كيليان مبابي عنصرًا رئيسًا فيه.
ويضم باريس سان جيرمان العديد من اللاعبين الأجانب غير الفرنسيين، خاصة من أمريكا الجنوبية وعلى رأسهم: ليونيل ميسي، ونيمار، وسيرجيو راموس، وكيلور نافاس، والقائد البرازيلي ماركينيوس، والحارس الإيطالي جيانلويغي دوناروما، ووريناتو سانشيز، وفابيان رويز، وماركو فيراتي، والمغربي أشرف حكيمي.
ويتصدر فريق العاصمة الدوري الفرنسي بفارق 3 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، وقد خسر آخر مباراتين خارج ملعبه في الدوري ضد لانس وستاد رين.
وسيبدأ سان جيرمان سلسلة مبارياته بثلاث مواجهات في الدوري ضد ستاد رين، ومونبلييه، وتولوز، بداية من يوم الأحد المقبل وحتى الخامس من فبراير/ شباط المقبل.