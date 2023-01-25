بعد مفاوضات ريان شرقي.. لماذا يرغب كامبوس بـ "فرنسة" باريس سان جيرمان؟

وتحرك باريس سان جيرمان بسرعة وحذر، حيث أجرى الفريق الباريسي مفاوضات مع أولمبيك ليون، خلال الأيام القليلة الماضية، وتم تقديم العرض الأول للاعب، خلال الأسبوع الحالي، ولم يغلق ليون الباب أمام الانتقال.

ولم يتبقَ أمام "شرقي" سوى 18 شهرًا على نهاية عقده مع ليون، لكن النادي يواجه معضلة فيما يتعلق ببيع لاعبه الشاب القادم من أكاديمية النادي.

وقد يخسر أولمبيك ليون أيضًا المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي والفرنسي رومان فيفر، هذا الشهر، وسيؤدي رحيل شاركي إلى المزيد من استنفاد خياراتهم الهجومية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها نادي باريس سان جيرمان اهتمامه بأحد لاعبي ليون وتحديدًا شرقي، حيث كان مهتمًا بالتعاقد معه عندما وقَّع أول صفقة احترافية له، بينما كان لويس كامبوس مهتمًا منذ فترة طويلة باللاعب.

وحدد المستشار البرتغالي "شرقي" على أنه أحد أكثر اللاعبين إبداعًا في الجيل القادم، بينما يرى كامبوس أيضًا أنه الشخص المناسب تمامًا في الرغبة في إضفاء "الطابع الفرنسي" أو ما يسمى بـ"الفرنسة" على غرفة الملابس.

وبحسب تقارير، يرغب باريس سان جيرمان في صنع هوية للنادي تعتمد في الأساس على ضم لاعبين فرنسيين وهو المشروع الذي أصبح كيليان مبابي عنصرًا رئيسًا فيه.