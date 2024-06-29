ثلاثي الهلال السعودي على رادار الاتفاق
كشفت تقارير صحفية أن 3 لاعبين من نادي الهلال السعودي أصبحوا قريبين من ارتداء قميص الاتفاق في الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويواجه الهلال أزمة على مستوى استمرار العديد من الأسماء المحلية، وذلك بعد قرار الاتحاد السعودي بتقليص قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30 في الموسم الجديد 2024/2025.
حمد اليامي
وذكرت صحيفة "الجزيرة، أن الهلال تلقى عروضا من أندية دوري روشن لبيع لاعبه حمد اليامي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أندية الشباب والاتفاق والقادسية ترغب في التعاقد مع حمد اليامي، في ظل تفكير إدارة نادي الهلال بفتح باب الرحيل أمامه لاستبعاده من حسابات الموسم الجديد.
كان الهلال، أعار اليامي لصفوف الشباب مطلع الموسم المنصرم، وظهر بشكل جيد مع "الليوث"، ما دفع إدارة النادي للتحرك من أجل ضمه نهائيا.
وشارك اليامي، خلال الموسم الماضي في 26 مباراة في مختلف المسابقات، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه قدم 3 تمريرات حاسمة.
عبدالإله المالكي
كما كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الاتفاق بدأت التفاوض مع الهلال من أجل ضم عبدالإله المالكي، لاعب وسط الفريق.
وأشارت إلى أن إدارة الاتفاق خاطبت نظيرتها في الهلال لاستعارة عبدالإله المالكي، لمدة موسم واحد.
وكان المالكي قد طلب من إدارة الهلال، السماح له بالرحيل لأي نادٍ آخر على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، بحيث يعود للنادي من جديد بعد استعادة مستواه.
ويترقب مسؤولو الاتفاق، موافقة المالكي على العرض المقدم خاصةً أن المدير الفني الإنجليزي جيرارد، يريد تدعيم صفوف الفريق بصفقات محلية ذات مستوى عالٍ وبالتحديد في وسط الملعب.
صالح الشهري
كما أوضحت التقارير أن صالح الشهري، نجم الهلال، بات أيضا على مقربة من ارتداء قميص الاتفاق الموسم المقبل.
والتحق الشهري، البالغ 30 عامًا، بصفوف الهلال في أكتوبر 2020 قادمًا من الرائد، ومثّله في 139 مباراة أحرز خلالها 24 هدفًا، وصنع 6.
وحقق الشهري بقميص "الزعيم" العديد من الإنجازات المحلية والخارجية، وأبرزها دوري أبطال آسيا 2021.
يشار إلى أن تدريبات الهلال للموسم الجديد ستنطلق، الأحد المقبل، بتجمع اللاعبين وأداء الفحوصات الموسمية.