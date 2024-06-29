ثلاثي الهلال السعودي على رادار الاتفاق

كشفت تقارير صحفية أن 3 لاعبين من نادي الهلال السعودي أصبحوا قريبين من ارتداء قميص الاتفاق في الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويواجه الهلال أزمة على مستوى استمرار العديد من الأسماء المحلية، وذلك بعد قرار الاتحاد السعودي بتقليص قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30 في الموسم الجديد 2024/2025.

حمد اليامي

وذكرت صحيفة "الجزيرة، أن الهلال تلقى عروضا من أندية دوري روشن لبيع لاعبه حمد اليامي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية الشباب والاتفاق والقادسية ترغب في التعاقد مع حمد اليامي، في ظل تفكير إدارة نادي الهلال بفتح باب الرحيل أمامه لاستبعاده من حسابات الموسم الجديد.

كان الهلال، أعار اليامي لصفوف الشباب مطلع الموسم المنصرم، وظهر بشكل جيد مع "الليوث"، ما دفع إدارة النادي للتحرك من أجل ضمه نهائيا.

وشارك اليامي، خلال الموسم الماضي في 26 مباراة في مختلف المسابقات، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه قدم 3 تمريرات حاسمة.