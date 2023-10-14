سفارة إيران في مدريد تنفي صدور حكم بجلد كريستيانو رونالدو
نفت سفارة إيران في العاصمة الإسبانية مدريد ما تردد عن صدور حكم ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 99 جلدة في إيران، حيث يواجه اتهاما بالزنا بسبب لمس امرأة غريبة.
وكانت قناة "شرق إمروز" الإيرانية قد زعمت أن لقاء بين البرتغالي والرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، المصابة بالشلل بنسبة 85 بالمئة، ستكون له عواقب على ما يبدو على مهاجم النصر.
وخلال تواجده في إيران، حقق رونالدو حلم الرسامة فاطمة حمامي، التي ترسم لوحات بقدميها، حيث استلم منها لوحة له وعانقها تقديرا لها، ثم قبّل رأسها ومنحها قميصه.
وحسب "شرق إمروز"، تقدم عدد كبير من المحامين الإيرانيين بشكوى بسبب هذا العناق، لأنه وفقا للقانون الإيراني فإن لمس المرأة يعادل الزنا.
ونفت سفارة إيران في العاصمة الإسبانية مدريد هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة.
وأصدرت السفارة بيانًا رسميًا نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" قالت فيه: "ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران".
وأضافت: "مما يثير القلق أن نشر مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة يمكن أن يلقي بظلاله على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأمة الفلسطينية المضطهدة".
واختتمت: " كريستيانو رونالدو سافر إلى إيران يومي 18 و19 سبتمبر للعب في مباراة رسمية لكرة القدم، ولاقى استقبالا حسنا من قبل الشعب والسلطات، كما حظي لقاؤه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد".
وسافر كريستيانو رونالدو رفقة نادي النصر السعودي، في سبتمبر الماضي، لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في الجولة الأولى من مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وحظي كريستيانو رونالدو باستقبال حافل من الجماهير الإيرانية ونادي بيرسبوليس.
وينافس النصر في دوري أبطال آسيا بعد اجتيازه الدور التمهيدي، حيث يقع الفريق في المجموعة الخامسة إلى جانب بيرسيبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.
ولن يضطر رونالدو للعودة إلى إيران في دور المجموعات مجددا.
ومع ذلك، إذا تأهل إلى دور الـ16 أو استمر في التقدم في البطولة، فلا يمكن استبعاد سفره إلى إيران مجددا.