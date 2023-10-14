سفارة إيران في مدريد تنفي صدور حكم بجلد كريستيانو رونالدو

وكانت قناة "شرق إمروز" الإيرانية قد زعمت أن لقاء بين البرتغالي والرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، المصابة بالشلل بنسبة 85 بالمئة، ستكون له عواقب على ما يبدو على مهاجم النصر.

وخلال تواجده في إيران، حقق رونالدو حلم الرسامة فاطمة حمامي، التي ترسم لوحات بقدميها، حيث استلم منها لوحة له وعانقها تقديرا لها، ثم قبّل رأسها ومنحها قميصه.

وحسب "شرق إمروز"، تقدم عدد كبير من المحامين الإيرانيين بشكوى بسبب هذا العناق، لأنه وفقا للقانون الإيراني فإن لمس المرأة يعادل الزنا.