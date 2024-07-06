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رياضة

توقع ما حدث له.. آخر ظهور لأحمد رفعت قبل وفاته (فيديو)

توقع ما حدث له.. آخر ظهور لأحمد رفعت قبل وفاته (فيديو)
أحمد رفعتالمصدر: حساب مودرن سبورت على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 9:54 ص

استعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا من آخر لقاء تلفزيوني أجراه الراحل أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن سبورت، الذي توفي، صباح اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض.

وأعلن نادي مودرن سبورت، وفاة لاعبه رفعت عن 31 عاما، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

وكان رفعت تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء مباراة لفريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، نقل بسببها للمستشفى للعلاج قبل مغادرته المستشفى في أبريل الماضي بعد تحسن حالته.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى عدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية، وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

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وكان آخر ظهور لأحمد رفعت عبر قناة "إم بي سي مصر 2" يوم 23 يونيو الماضي.

وتطرق رفعت للحديث عن شعوره خلال مرحلة ما بعد الإفاقة من الغيبوبة، حيث قال: "لحد من أسبوع دائما طول الوقت في البيت.. القصة كلها أن قلبك وقف، وهذا وارد أنه يحصل في أي وقت.. وأكثر حد معرض يحصله كده هو أنا.. لأني لسه يدوب قايم من الموضوع".

واختتم أحمد رفعت حديثه: "الفكرة كلها أن الموضوع مقلق.. قاعد مش عارف أي ممكن يحصلك، هتكمل مش هتكمل.. في الآخر كلنا هيحصلنا كده (الموت)".

 

 

وكشف أحمد أشرف عيسى، مدير مركز القلب الرياضي وأحد الأطباء المشرفين على حالة أحمد رفعت، أن وفاة اللاعب جاءت "نتيجة توقف مفاجئ وتام في عضلة القلب مع تعطل وانقطاع في النظام الكهربائي الذي يجعل القلب يعمل به".

رفعت توفي عن عمر ناهز الـ31 عاما، وهو من مواليد 20 يونيو 1993، وكان يجيد اللعب في أغلب مراكز الهجوم.

ومثّل رفعت العديد من الأندية على مدار مسيرته الاحترافية، ومنها الزمالك وإنبي والاتحاد السكندري والمصري ومودرن سبورت، وخاض تجربة مع الوحدة الإماراتي.

الدوري المصريأحمد رفعت

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