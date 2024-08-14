كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يبذل قصارى جهده للحصول على خدمات إيفان توني لاعب برينتفورد الإنجليزي، المطلوب بشدة من قبل النادي الجداوي.

وقال الإعلامي سانتي أونا، الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، إن الأهلي عرض على اللاعب صاحب الـ28 عاما راتبًا قدره 18 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى عقد لمدة 3 مواسم، لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وأشار إلى أن لاعب برينتفورد يحظى أيضاً باهتمام العديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف، من بينها تشيلسي وآرسنال.

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في سياق متصل، أكد سانتي أونا أن القادسية يقترب أيضا من إتمام صفقة انتقال الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم روما.

وأكد الصحفي الإيطالي أن مسؤولي القادسية توصلوا بالفعل إلى اتفاق مع ديبالا، حيث سيقوم القادسية بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغة قيمته 12 مليون يورو أو التفاوض على صفقة دائمة للاعب.

وترغب إدارة القادسية في تقديم عقد إلى ديبالا حتى يونيو 2027، وبراتب يبلغ نحو 15 مليون يورو سنويًا.