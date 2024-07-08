يواجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، كابوسًا مزعجًا في سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

ويبدو جونيور المرشح الأبرز للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري بفضل تألقه اللافت مع ريال مدريد وحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخ النادي.

وتم الإعلان عن إقامة حفل تسليم جوائز الكرة الذهبية يوم 28 أكتوبر المقبل من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

ورغم الموسم الرائع الذي قدمه الجناح الموهوب مع العملاق المدريدي إلا أن فرص تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته الكروية تواجه عقبة ضخمة.

وتستعرض "إرم نيوز" تفاصيل كابوس مزعج يهدد فينيسيوس جونيور في سباق التتويج بالكرة الذهبية:

كابوس البرازيل

فشل فينيسيوس جونيور في تحقيق آمال جماهير منتخب البرازيل خلال مشاركته ببطولة كوبا أمريكا بعد الخروج المرير على يد أوروغواي من دور الثمانية بركلات الترجيح بنتيجة 2-4 بعد التعادل دون أهداف.

وقدم جونيور مستويات باهتة برفقة السيلساو في كوبا أمريكا بعدما سجل هدفين في لقاء باراغواي ولم يهز الشباك في لقائي كوستاريكا وكولومبيا كما غاب عن لقاء أوروغواي للإيقاف.

ورغم كابوس البرازيل إلا أن العقبة التي تعترض فينسيوس جونيور لا تتعلق بخروج السيلساو وعدم استكمال مشوار بطولة كوبا أمريكا.

ضربة قاضية

العقبة الأكبر والتي باتت تمثل كابوسًا للنجم البرازيلي تقدم منتخب الأرجنتين في مشوار بطولة كوبا أمريكا ووصوله إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الإكوادور بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في دور الثمانية.

ويخشى فينيسيوس ضربة قاضية من جانب النجم القدير ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين في سباق الكرة الذهبية.

وأصبح ميسي على بعد خطوتين من أجل تحقيق لقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي من خلال الفوز على كندا في لقاء نصف النهائي ثم التغلب على الفائز من مواجهة كولومبيا ضد أوروغواي.

ويبدو ميسي مرشحًا بقوة للحفاظ على لقب الكرة الذهبية خاصة حال حفاظه على لقب كوبا أمريكا في ظل تقدم عمر اللاعب القدير ووصوله إلى 37 عامًا واحتفاظه بلمساته الرائعة داخل المستطيل الأخضر.

ويتسلح النجم الأرجنتيني أيضًا بتألقه مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي بعدما سجل 14 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال 17 مباراة بالموسم الحالي مع ناديه.

شبح بيلينغهام

الأمر لن يقتصر على ميسي فقط فهناك شبح آخر يطارد فينيسيوس جونيور وهو زميله جود بيلينغهام نجم ريال مدريد.

وقاد بيلينغهام منتخب إنجلترا لمواصلة مشواره ببطولة كأس أوربا "يورو 2024" إلى دور الأربعة.

ويعني فوز منتخب إنجلترا بلقب اليورو دفعة قوية للغاية لنجم ريال مدريد في سباق التتويج بالكرة الذهبية خاصة مع تألقه مع الفريق الإسباني أيضًا.