تشخيص إصابة أوسيمين المرعبة في مباراة نيجيريا ورواندا (فيديو)

تعرض اللاعب فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا لإصابة قوية في مباراة النسور ضد رواندا مساء اليوم السبت في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفاز منتخب نيجيريا على حساب رواندا بنتيجة 1-0 مساء السبت في الجولة السابعة للمجموعة الثالثة بتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وسجل تورو أروكوداري هدف الفوز لصالح نسور نيجيريا في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وغادر أوسيمين المباراة في الدقيقة 35 بعد إصابة قوية بتدخل قوي على قدمه من جانب لاعب رواندا.

وقال ثامر الشهراني أخصائي إصابات الملاعب عبر تغريدة بمنصة إكس: "إصابة أوسيمين بعد تدخل قوي على الساق وهذا النوع من طرق الإصابة قد يؤدي لإصابات قوية في الركبة والكاحل".

وأضاف: "في الفيديو دخول الركبة للداخل مع التواء القدم بشكل كامل للخارج وهذا قد يؤدي إلى تمزق في أربطة الكاحل الداخلية أو إصابة في الرباط الأمامي والجانبي للركبة".

وأتم قائلاً: "أوسيمين بعد خروجه تم استخدام الثلج على الكاحل، ضغط قوي من لاعب الخصم على المفصل مما قد يؤدي لتمزق الأربطة".

وكان أوسيمين قد انضم أخيرًا إلى غلطة سراي التركي بعد تعثر انتقاله إلى الدوري السعودي في ظل اهتمام ناديي الهلال والنصر بضمه.