وصفه بـ"رجل خطير يسعى للثراء".. رفض دعوى تشهير رفعها روبياليس ضد خافيير كليمنتي

ورفض روبياليس التعليق ولم يتسن على الفور الوصول لكليمنتي مدرب منتخب إسبانيا للرجال في تسعينيات القرن الماضي للتعليق.

ورفع روبياليس دعوى قضائية ضد كليمنتي في 2022 بعد أن قال المدرب المعروف بصراحته الشديدة في مقابلة إن "هدف روبياليس هو تحقيق ثروة" على رأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وفي حفل توزيع ميداليات كأس العالم يوم 20 أغسطس بعد تتويج إسبانيا باللقب في سيدني، أمسك روبياليس برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبلها مما أثار ضجة واسعة في إسبانيا وخارجها.

وبعد أسابيع من ضغوط لاعبات وسياسيين وجماعات نسائية على روبياليس للتنحي استقال أخيرا في 10 سبتمبر من منصب رئيس الاتحاد الإسباني ومن منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي بعد فترة وجيزة من رفع هيرموسو دعوى جنائية ضده بسبب "اعتداء جنسي" مزعوم.

وقاد كليمنتي، اللاعب السابق، أتلتيك بيلباو للفوز بلقب الدوري الإسباني قبل أن يقضي ست سنوات على رأس الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا الذي قاده لنهائيات كأس العالم 1994 و1998.

كما درب منتخبات صربيا والكاميرون وليبيا.