انطلق الموسم الكروي للأهلي عن طريق لعب نصف نهائي كأس السوبر السعودي ضد الهلال، وعلى الرغم من أن النتيجة جاءت سلبية لهم إلا أنها كانت مبشرة وتحمل الكثير من الأخبار الجيدة التي تأكدت في المباراة الافتتاحية للدوري أمام العروبة.

فاز الأهلي بهدفين نظيفين للثنائي عبد الكريم دارسي وروبرتو فيرمينو، لكن لم يكن أي لاعب منهما هو نجم اللقاء، ولا حتى من صنعوا أهدافهم، ولكن كان النجم لاعباً آخر تمامًا.

بداية متوهجة لمحرز

خاض رياض محرز مواجهتي الهلال والعروبة بشكل أساسي في تشكيلة المدرب ماتياس يايسله، الذي أدرك أن النجم الجزائري سيكون هو المفتاح للانتصارات والأساس الذي يجب أن يبني عليه فريقًا قويًا.

لم يصنع محرز ولم يسجل في مواجهة العروبة، لكنه كان أحد أفضل النجوم في الملعب بتأثيره الرائع على مجريات اللقاء.

ربما لم يتم كتابة اسمه في سجلات مسجلي الأهداف أو صانعيها، لكن كان له الدور الأبرز في الهدفين بما يملك من قدرات فنية وتحركات رائعة.

أرقام محرز أمام العروبة هي من تتحدث عنه، بصناعته لخمس تمريرات مفتاحية منها تمريرة واحدة خطيرة، وبإيجابيته على المرمى بمحاولة التسديد عدة مرات وبإسهاماته الدفاعية المثمرة التي نتج عنها إبعاد للكرة من مكان خطير، واستعادة لها مرة.

البداية كانت ضد الهلال

ضد الهلال صنع محرز الهدف الوحيد للأهلي، والذي أخذ الفريق نحو ركلات الترجيح في نهاية المطاف، على الرغم من فوز الزعيم، إلا أن محرز كان مبهرًا في تلك المواجهة.

أمام بطل السوبر السعودي والدوري والكأس لم يكن هناك لاعب واحد في أرض الملعب أفضل من رياض محرز، لا ألكساندر متروفيتش ولا سالم الدوسري ولا روبن نيفيز، ولا حتى روبرتو فيرمينو محرز هدف الأهلي الوحيد.

في تلك الليلة قدم محرز خمس تمريرات مفتاحية كان يجب أن تكون كفيلة بفوز الأهلي، وكان منها ثلاث فرص كبيرة، ودخل في صراعين على الكرة وفاز بهما، ودفاعيًا كان مساهمًا بشكل كبير.

صدق بيب غوارديولا

قال بيب غوارديولا، في أحد مؤتمراته الصحفية في مانشستر سيتي عندما تم سؤاله عن رياض محرز وعدم حصوله على دقائق كافية، إن النجم الجزائري هو أغلى ما يملك بطل الدوري الإنجليزي.

يرى البعض مبالغة في تصريح غوارديولا الذي يملك العديد من النجوم في كتيبته، لكن المدرب الإسباني كان محقًا، والأمر لا يتعلق بالأموال قط، ولكن بالقيمة الفنية التي يضيفها النجم الجزائري للفرق التي يلعب بها.

هذا بجوار الحلول العديدة التي يقدمها لزملائه من حوله، وقدرته على تحويل مجريات أي مباراة.

كنز الأهلي

كانت جماهير الأهلي متحمسة للغاية عند التوقيع مع رياض محرز للمرة الأولى، فالبعض رأى فيه الكنز الذي سيقدم لهم كل غالٍ ونفيس.

لكن لم يكن الموسم الأول على قدر التطلعات، على الرغم من تحقيق الأهلي للانتصارات ونيله ما تمنى ووصل إلى البطولات الآسيوية في أول موسم بعد العودة من الدرجة الأدنى.

الآن يبدو أن الأهلي وماتياس يايسله وجماهير "الراقي" قد وجدت كنزها المفقود، الذي يظهر بشائر رائعة في الموسم الجديد، تقول بوضوح إنه سيكون النجم الأول للفريق هذا العام، وسيقوده نحو أمجاد عديدة.