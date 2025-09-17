ريال مدريد يعلن التشخيص الرسمي لإصابة أرنولد ومدة غيابه عن الفريق

أعلن نادي ريال مدريد عن التشخيص الرسمي لإصابة الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق، بعد سقوطه مصابًا خلال مواجهة مارسيليا، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشارك ترينت ألكسندر أرنولد كأساسي في المباراة التي انتهت بفوز الميرنغي "2-1"، ولكنه لم يتمكن إلا من اللعب لمدة 4 دقائق فقط قبل أن يضطر لمغادرة أرضية الملعب.

أخبار ذات علاقة سرقة وفضيحة.. غضب عارم من سمير نصري بسبب ضربة جزاء ريال مدريد أمام مارسيليا

أخبار ذات علاقة صديق ميسي.. من هو وحش مارسيليا الكاسر الذي كاد يفسد ليلة ريال مدريد في الأبطال؟

وعانى أرنولد من إصابة عضلية مفاجِئة، حيث سقط على أرض الملعب، دون تدخل من أحد؛ ما استدعى تواجد الطاقم الطبي لريال مدريد في الملعب، حيث تعامل مع الظهير الإنجليزي.

وبدت إصابة أرنولد قوية لدرجة أجبرته على مغادرة الملعب، حيث اضطر المدرب تشابي ألونسو إلى استبداله بزميله داني كارفخال.

أخبار ذات علاقة مقارنة برونالدو.. كم مباراة احتاجها مبابي ليسجل 50 هدفا مع ريال مدريد؟

وقال النادي في بيانه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا ترينت ألكسندر أرنولد من قبل الخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليسرى".

ولم يحدد النادي الإسباني مدة غياب اللاعب، لكن التقارير أشارت إلى أنه سيغيب لمدة 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة.

وهو ما يعني غياب النجم الإنجليزي عن 9 مباريات مقبلة للفريق على الأقل، ضد كل من إسبانيول، وليفانتي، وأتلتيكو مدريد، وخيرات ألماتي، وفياريال وخيتافي، ويوفنتوس، والكلاسيكو ضد برشلونة، وفالنسيا.