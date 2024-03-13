سرُّ خوف "يويفا" من تأهل ليفربول ورينجرز إلى نهائي الدوري الأوروبي

أصبح احتمال تأهل ليفربول الإنجليزي وغلاسكو رينجيرز الأسكتلندي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري بمثابة الهاجس الذي يتملك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وفق ما أفاد به الأمين العام للاتحاد ثيودور ثيودوريديس، وكالة الأنباء البريطانية.

ويعود سبب خوف "يويفا" من أن يكون فريقا ليفربول ورينجرز طرفي المشهد الختامي للدوري الأوروبي إلى الشعبية الجارفة لكليهما في إيرلندا التي ستحظى بشرف احتضان المباراة النهائية في الثاني والعشرين من مايو المقبل.

ويتمتع الفريقان الإنجليزي والأسكتلندي بشعبية جماهيرية كبيرة في أيرلندا، ويملك كلاهما حظوظًا وافرة للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة بعدما عاد رينجيرز بتعادل (2 ـ 2) أمام بنفيكا البرتغالي، الخميس الماضي، بينما دك ليفربول شباك ضيفه سبارتا براغ 5-1 قبل مباراة الإياب على ملعبه في أنفيلد.

ويشكل احتمال أن يجمع النهائي ليفربول ورينجيرز تحديًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي للعبة بحسب تصريح ثيودور ثيودوريديس من أن "المباراة النهائية للدوري الأوروبي تعد من أكبر التحديات التي تواجهنا هذا العام، ويعود ذلك إلى أن عددًا كبيرًا من جماهير الفريقين سيحضرون دون تذاكر، وتبقى أيضًا مشكلة المناطق المفتوحة للجماهير".

وألمح الأمين العام ليويفا في تصريحات لوسائل الإعلام، قائلاً: "هناك فريقان لن أكشف عنهما، ولكن أعتقد أنكم بذكاء كافٍ للتعرّف عليهما، سنواجه صعوبة كبيرة في استيعاب جماهيرهما التي ستحضر المباراة، لقد حجزنا بالفعل ملعب كروك بارك ليكون مكانًا مفتوحًا لتجمع الجماهير، ولكنه لن يكون كافيًا".