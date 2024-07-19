حطم النجم الإسباني الشاب، لامين يامال مهاجم فريق برشلونة الإسباني، رقمًا جديدًا، قبل أن يبدأ موسمه مع الفريق الكتالوني.

وطرح برشلونة قميصه للموسم المقبل في متجره الرسمي، والذي شهد تغييرًا في التصميم عن الموسم الماضي، حيث أقبلت الجماهير على شراء قميص النجم الواعد لامين يامال الذي يحمل الرقم 19.

وفور طرح القميص للبيع عبر المنصات الرسمية، أقبلت جماهير برشلونة على شرائه بشكل كبير.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا قالت فيه إن مبيعات قميص يامال حققت في 3 ساعات من اليوم الأول للبيع، رقمًا يعادل ما تم شراؤه في اليوم الأول للموسم الماضي كاملًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطلب على قميص يامال، من المتجر الرسمي لبرشلونة أو متاجر رعاة النادي، شهد إقبالًا غير مسبوق.

يذكر أن يامال قدّم مستويات رائعة مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" الأخيرة في ألمانيا، وأسهم بقوة في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسجل النجم الصاعد صاحب الـ 17 عامًا في مشوار اليورو هدفًا في مرمى فرنسا بدور الأربعة ببطولة كأس أوروبا كما صنع 4 أهداف لزملائه من بينها هدف لزميله نيكو ويليامز في مرمى إنجلترا بالمباراة النهائية للبطولة.

ويأمل برشلونة الاستفادة من تألق نجمه الواعد في الموسم المقبل بالعودة إلى تحقيق البطولات المحلية والقارية مجددًا.