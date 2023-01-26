غوارديولا يفتح الباب حول إمكانية عودته لبرشلونة

تأتي هذه التصريحات في تعقيبه على سؤال بشأن رحيل الإسباني ميكيل أرتيتا من منصب مساعده في سيتي لتدريب آرسنال عندما اتصل به النادي اللندني.

وأشار المدير الفني الكتالوني إلى أن "كل شخص لديه أحلام وأنا أعلم أنه (أرتيتا) ذهب إلى ناديه، النادي الذي كان يحلم به. كان من محبي آرسنال بسبب اللعب هناك، وكان قائدًا للفريق وأحب هذا النادي".

ولعب غوارديولا في صفوف برشلونة قبل أن يقود الفريق الثاني بالنادي ثم الفريق الأول، وكان معه النجم ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدينيو، وحقق مع النادي الكتالوني الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية.

ولم يمانع غوارديولا في رحيل أرتيتا عندما تلقى عرضا من آرسنال. وأوضح: "الحياة قصيرة جدا. عليك أن تطير وتحقق ما تريد".

وأصبح الإسباني غوارديولا أنجح مدرب غير بريطاني في كرة القدم الإنجليزية في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج للمرة الرابعة الموسم الماضي.

ومع إضافة هذا اللقب، تفوق المدير الفني لمانشستر سيتي على الفرنسي أرسين فينغر مدرب آرسنال والبرتغالي جوزيه مورينيو اللذين حصدا ثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز لكل منهما.