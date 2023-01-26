غوارديولا يفتح الباب حول إمكانية عودته لبرشلونة
أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيعود إلى برشلونة في حال تلقيه عرضا لتدريب النادي الكتالوني، مؤكدا أنه ناديه.
وتحدث غوارديولا بوضوح في مؤتمر صحفي قبل مواجهة آرسنال متصدر الدوري الممتاز بشأن ما سيحدث إذا اتصل به برشلونة مرة أخرى لتدريب الفريق: "إذا كنت أتدرب هنا أو أينما اتصل بي أي فريق وبرشلونة.. سأذهب إلى برشلونة. إنه فريقي".
تأتي هذه التصريحات في تعقيبه على سؤال بشأن رحيل الإسباني ميكيل أرتيتا من منصب مساعده في سيتي لتدريب آرسنال عندما اتصل به النادي اللندني.
وأشار المدير الفني الكتالوني إلى أن "كل شخص لديه أحلام وأنا أعلم أنه (أرتيتا) ذهب إلى ناديه، النادي الذي كان يحلم به. كان من محبي آرسنال بسبب اللعب هناك، وكان قائدًا للفريق وأحب هذا النادي".
ولعب غوارديولا في صفوف برشلونة قبل أن يقود الفريق الثاني بالنادي ثم الفريق الأول، وكان معه النجم ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدينيو، وحقق مع النادي الكتالوني الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية.
ولم يمانع غوارديولا في رحيل أرتيتا عندما تلقى عرضا من آرسنال. وأوضح: "الحياة قصيرة جدا. عليك أن تطير وتحقق ما تريد".
وأصبح الإسباني غوارديولا أنجح مدرب غير بريطاني في كرة القدم الإنجليزية في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج للمرة الرابعة الموسم الماضي.
ومع إضافة هذا اللقب، تفوق المدير الفني لمانشستر سيتي على الفرنسي أرسين فينغر مدرب آرسنال والبرتغالي جوزيه مورينيو اللذين حصدا ثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز لكل منهما.
ولا يتفوق أي مدرب آخر على مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق في قائمة الفائزين باللقب سوى بعض المولودين في بريطانيا.
وسيلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد يوم الجمعة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.
وستكون مواجهة الجمعة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعد أن تأجلت مباراتهما في الدوري في وقت سابق من الموسم الجاري؛ بسبب ظروف وفاة الملكة إليزابيث.
ويتصدر آرسنال الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، ويتقدم بفارق خمس نقاط عن سيتي حامل اللقب الذي خاض 20 مباراة.