تأكد غياب فيل فودين عن مباراة مانشستر سيتي وليفربول

قال مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد إن مهاجمه فيل فودين غادر تشكيلة منتخب بلاده إنجلترا قبل مواجهة أوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 للخضوع لجراحة في الزائدة الدودية.

وشارك فودين البالغ من العمر 22 عاما لمدة 12 دقيقة في فوز إنجلترا 2/1 على إيطاليا يوم الجمعة الماضي وخضع للجراحة بعد العودة للندن.