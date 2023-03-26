تأكد غياب فيل فودين عن مباراة مانشستر سيتي وليفربول
قال مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد إن مهاجمه فيل فودين غادر تشكيلة منتخب بلاده إنجلترا قبل مواجهة أوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 للخضوع لجراحة في الزائدة الدودية.
وشارك فودين البالغ من العمر 22 عاما لمدة 12 دقيقة في فوز إنجلترا 2/1 على إيطاليا يوم الجمعة الماضي وخضع للجراحة بعد العودة للندن.
وأضاف مانشستر سيتي في بيانه: "فيل فودين لن يكون جاهزا لمواجهة ليفربول على ملعب الاتحاد يوم 1 أبريل في الدوري الإنجليزي، ولم يتحدد مدة غيابه".
ويستضيف مانشستر سيتي الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي منافسه ليفربول في حين يلعب منتخب إنجلترا أمام أوكرانيا على ملعب ويمبلي في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وسجل فيل فودين الموسم الحالي 13 هدفا وصنع 6 في 36 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات.
وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة إيرلينغ هالاند أمام ليفربول وهناك قلق على المهاجم بعد أن عانى من آلام في الفخذ أمام بيرنلي، وغاب عن مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا وسيغيب أمام جورجيا.
وقال ألفي والد إيرلينغ هالاند قبل أيام إنه من غير الواضح حاليًا ما إذا كان نجله سيعود في الوقت المناسب لفريق بيب غوارديولا لمواجهة ليفربول.
وأضاف: "أنا لست طبيبا، لا يمكنك الذهاب أسبوعين دون تدريب ثم القفز مباشرة إلى القتال، يجب أن يكون هناك تقدم".