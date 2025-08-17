رغم إجراء القرعة.. ما حقيقة مشاركة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

فجر الإعلامي سعد السبيعي جدلاً واسعًا بتغريدة أكد فيها أن عبد الله الماجد رئيس نادي النصر السعودي بذل جهودًا كبيرة من أجل مشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهلت 3 أندية سعودية إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد 2025-2026، وهي الاتحاد بطل دوري روشن والهلال وصيف دوري روشن والأهلي حامل لقب البطولة القارية.

وحصل الأهلي بعد تتويجه باللقب على المقعد المخصص للفريق صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي وهو النصر.

ويشارك النصر في دوري أبطال آسيا 2 بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.

وأثارت تغريدة السبيعي الجدل حول إمكانية مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة رغم إجراء القرعة.

والحقيقة أن السبيعي أكد أن الجهود بذلها رئيس نادي النصر ولكن مع إجراء القرعة أصبح الأمر منتهياً بمشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2 وليس بطولة النخبة.

وأوقعت القرعة فريق النصر في المجموعة الرابعة التي تضم الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وغوا الهندي.

ويستعد النصر بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بعد غدٍ الثلاثاء.