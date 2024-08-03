قدمت العداءة جوليان ألفريد من سانت لوسيا أداء رائعا لتحرز ذهبية سباق 100 متر للسيدات في ألعاب باريس اليوم السبت لتحصل على أول ميدالية أولمبية لبلادها على الإطلاق، رغم الغياب المثير للجدل للجاميكية شيلي-آن فريزر-برايس عن السباق.

وسجلت ألفريد بدايتها السلسلة المعتادة، وظلت في الصدارة رغم الأمطار الغزيرة على المضمار المبلل لتسجل رقما وطنيا قدره 10.72 ثانية.

واكتفت الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بطلة العالم والمرشحة البارزة للفوز بالذهبية بالميدالية الفضية بزمن قدره 10.87 ثانية لكنها لم تشكل تهديدا حقيقيا على ألفريد، فيما حصلت مواطنتها ميليسا جيفرسون على البرونزية بزمن قدره 10.92 ثانية.

ولم تظهر البطلة الأولمبية مرتين فريزر-برايس، التي تشارك في خامس دورة أولمبية لها، في سباق قبل النهائي، وظهرت حارتها خاوية.

وفي وقت لاحق، ظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لها مع أعضاء الفريق الجاميكي يتجادلون مع المسؤولين الذين بدا أنهم يرفضون السماح لها بالدخول.

وسُمعت فريزر-برايس وهي تقول "لقد غيروا القواعد، نحن ندخل دائما من هذه البوابة".

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إنه لا يزال ينتظر تأكيدا رسميا بشأن سبب غيابها عن الفريق الجاميكي.

ومع غياب فريزر-برايس عن السباق، كانت ريتشاردسون بطيئة من البداية، ولم تتمكن من التفوق على ألفريد.

وكان الأمر بمثابة إعادة للسباق في بطولة العالم العام الماضي، عندما تسللت ريتشاردسون للنهائي باعتبارها خاسر سريع وفازت باللقب من الحارة التاسعة.

لكن هذه المرة لم يتكرر الأمر، إذ نجحت ألفريد في الركض بسرعة، وحصدت الذهبية الرائعة.

ولا يزال غياب الولايات المتحدة عن حصد ذهبية هذا السباق مستمرا منذ 28 عاما. وكانت جيل ديفرز الفائزة الأمريكية الأخيرة بذهبية 100 متر عدو للسيدات في أتلانتا 1996 كما تم تجريد ماريون جونز من ذهبيتها في أولمبياد سيدني 2000 بسبب المنشطات.

وانتهت هيمنة جاميكا على هذا السباق بعد فوزها بأربع ذهبيات أولمبية وعشر من 12 ميدالية متاحة.

وعمت الاحتفالات سانت لوسيا بعد فوز العداءة جوليان ألفريد بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

وتقع سانت لوسيا ضمن دول جزر الكاريبي، ولا يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة.