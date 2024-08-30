مذيع بقناة الأهلي المصري يلمح إلى اقتراب صفقة ابن رمضان (صورة)

ألمح الإعلامي إبراهيم المنيسي، إلى اقتراب النادي الأهلي المصري، من الحصول على خدمات محمد علي بن رمضان، نجم فرينتسفاروتشي المجري.

ويستهدف الأهلي ضم التونسي محمد علي بن رمضان لتدعيم صفوف الوسط لتعويض رحيل المالي أليو ديانغ، الذي انتقل إلى الخلود السعودي.

وتعتبر صفقة محمد بن رمضان الأكثر تفاوضًا بالنسبة لمسؤولي النادي الأهلي خاصة أن الأمر تخطى الـ30 يومًا، وما زالت المفاوضات مستمرة بين جميع الأطراف.

وكتب المنيسي، المذيع بقناة "الأهلي" على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" ملمحًا لاقتراب بن رمضان من الأهلي: "اتفضل.. خش برجلك اليمين.. صحيح إن دي مش أيامك. واحنا في شهر صفر.. لكن كله خير.. أهلا وسهلا".

ودخل الأهلي في مفاوضات منذ مدة طويلة مع النادي المجري، ولكن لم تُحْسَم بشكل كامل نظرًا إلى ضعف المقابل المالي المقدم من جانب إدارة القلعة الحمراء.

يذكر أن محمد علي بن رمضان قد شارك مع ناديه المجري، الذي انتقل إليه عام 2023، في 45 مباراة حتى الآن بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 8 أخرى.

ويستعد الأهلي لخوض فترة الإعداد بداية من الأول من سبتمبر المقبل، بحيث يعود كولر في غضون ساعات قليلة للقاهرة استعدادًا للموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي موسمه منتصف الشهر المقبل، بمواجهتي جورماهيا الكيني في الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال إفريقيا ثم السوبر الإفريقي أمام الزمالك.