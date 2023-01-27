الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب (الاتحاد) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين مانشستر سيتي وآرسنال ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي: