الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي
تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب (الاتحاد) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين مانشستر سيتي وآرسنال ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب الاتحاد الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.
مشوار الفريقين
تأهل مانشستر سيتي بعد فوزه على حساب تشيلسي بنتيجة 4-0 في الدور التمهيدي الثالث للبطولة.
وصعد آرسنال بعد تغلبه على أكسفورد يونايتد بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي الثالث.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 1 يناير 2022 وفاز السيتي بنتيجة 2-1 بالدوري.
ولم يفز آرسنال على السيتي في آخر 5 مواجهات، وتقابل الفريقان للمرة الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي في نصف نهائي نسخة 2020 وفاز آرسنال بنتيجة 2-0.
ويدور صدام تكتيكي إسباني بين بيب غوارديولا مدرب السيتي ومساعده السابق ميكبل أرتيتا مدرب آرسنال، وتقابل المدربان من قبل في 6 مواجهات وفاز أرتيتا مرة وحيدة مقابل 5 انتصارات لغوارديولا.
وفاز السيتي بلقب كأس الاتحاد 6 مرات آخرها موسم 2018 – 2019 بينما حقق آرسنال اللقب 14 مرة وهو الأكثر تتويجا آخرها موسم 2019 – 2020.
أفكار غوارديولا
يدور صدام تكتيكي مثير خارج الخطوط بين غوارديولا ومساعده السابق أرتيتا وهو ما يزيد سخونة المواجهة، خاصة في ظل الصراع بين السيتي وآرسنال على لقب الدوري الإنجليزي.
وقال بيب غوارديولا في تصريحات للصحفيين قبل اللقاء، إنه واجه آرسنال وأرتيتا عدة مرات ولكن اللقاء سيكون مختلفا، خاصة أن آرسنال يقدم مستويات مميزة ورائعة.
ويعتمد السيتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ستيفان أورتيغا وأمامه الرباعي إيمريك لابورت ومانويل أكانغي وكايل والكر وسيرجيو غوميز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو وإلكاي غوندوغان وبرناردو سيلفا، مع ثلاثي الهجوم رياض محرز وجوليان ألفاريز وجاك غريليش.
خطط أرتيتا
يسعى آرسنال لحسم الفوز أمام السيتي وكسر تفوقه في الفترة الأخيرة، خاصة أن الفوز يعني ضربة معنوية ضد السيتي في ظل صراع الصدارة في الدوري.
وقال أرتيتا مدرب آرسنال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن علاقته بالمدرب غوارديولا لن تتأثر بصراع المنافسة على الألقاب بينهما موضحا أن كل مدرب يسعى لتحقيق الفوز.
ويعتمد آرسنال على تشكيلة تضم حارس المرمى مات تيرنر وأمامه الرباعي روب هولدنغ وويليام ساليبا وتاكيهيرو تومياسو وأولكساندر زينيتشينكو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط غرانيت تشاكا وبجواره توماس بارتي وصانع الألعاب مارتن أوديغارد مع ثلاثي الهجوم غابريل مارتينلي وإدوارد نيكيتاه ولياندرو تروسارد.
وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون قوية وصعبة بين مدربين كبيرين لهما أسلوب تكتيكي مميز.
وأوضح أن السيتي لديه قدرات رائعة في خط الوسط، ولكنه سيحاول إراحة بعض لاعبيه خاصة في ظل توالي المباريات ونفس الحال بالنسبة لآرسنال.