الليغا تبدأ ملوثة.. غضب عارم في ريال مدريد بسبب "التمييز الفاضح" لبرشلونة

شنّت قناة ريال مدريد الرسمية هجومًا حادًا على رابطة الدوري الإسباني، بسبب ما وصفته بـ”التمييز الفاضح” في جدول الاستعدادات لموسم الليغا الجديد 2025-2026، الذي من المقرر انطلاقه خلال أيام.

وبحسب ما بثته القناة، فإن برشلونة حصل على 33 يومًا للتحضير قبل انطلاق الموسم، فيما حصل أتلتيكو مدريد على 27 يومًا. في المقابل، لم يُمنح ريال مدريد إلا 15 يومًا فقط للاستعداد، وهو ما اعتبرته القناة قرارًا غير عادل ويؤثر مباشرة في مبدأ تكافؤ الفرص.

"الليغا تبدأ ملوثة ومشوّهة"

واستخدمت القناة ألفاظًا لاذعة لوصف بداية الموسم، فقد قالت: "الليغا تبدأ ملوثة، مشوّهة، ومتلاعَب بها.. فريق واحد يدخل الموسم وهو في حالة بدنية وتكتيكية أقل، وهذا ليس صدفة بل نتيجة قرار متعمّد".

وتابعت القناة تساؤلاتها الساخرة حول مفهوم "النزاهة" الذي تدّعيه الرابطة: "يتحدثون عن نزاهة المنافسة، فهل من النزاهة أن تُجبر فريقًا مرهقًا على اللعب، فيما تُمنح الفرق الأخرى أسابيع من الراحة والاستعداد؟".

وأضافت: "إذا كان هذا يحدث قبل أن تبدأ الكرة بالدوران، فماذا سنشهد عندما تبدأ القرارات التحكيمية بالوصول؟".

مباراة افتتاحية وسط الغضب

ومن المنتظر أن يبدأ ريال مدريد موسمه بمواجهة أوساسونا على ملعب سانتياغو برنابيو، مساء الثلاثاء 19 أغسطس، في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.

وكان النادي الملكي قد طلب تأجيل المباراة الافتتاحية بسبب ضيق الوقت في التحضيرات، إلا أن رابطة الدوري الإسباني رفضت الطلب بشكل قاطع، رغم أن جميع الأطراف المعنية بما في ذلك أوساسونا أبدت موافقتها على الموعد البديل المقترح.

أزمة تفتح الباب أمام مزيد من الشكوك

تصاعد هذه اللهجة الغاضبة من قبل ريال مدريد وقناته الرسمية ينبئ بأن العلاقة بين النادي الأبيض ورابطة الليغا مرشحة لمزيد من التوتر هذا الموسم، في ظل تراكم الأزمات وتزايد الحديث عن "التحامل المؤسسي" في قرارات المسابقة الإسبانية.