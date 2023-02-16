غريليش يكشف سر ضخامة عضلات "السمانة" (صور)
لفت نجم منتخب إنجلترا ولاعب وسط مانشستر سيتي جاك غريليش الأنظار بضخامة عضلات ربلة الساق خلال فوز فريقه 3-1 على مضيفه آرسنال لينتزع منه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح كيفن دي بروين أهداف سيتي في الدقيقة 24، لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل لآرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 42 قبل أن يمنح غريليش التقدم لحامل اللقب بتسديدة قوية في الدقيقة 72، ثم سجل زميله النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الثالث بعد عشر دقائق، لتتعرض آمال آرسنال لضربة في محاولة حصد اللقب لأول مرة منذ 2004.
وبات سيتي في صدارة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، وبفارق الأهداف عن آرسنال الذي تراجع للمركز الثاني لكنه خاض 22 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة.
وتأتي أول خسارة لآرسنال على أرضه في الدوري لتمثل نقطة مهمة في الصراع على اللقب، وقد تكون حاسمة رغم أن النادي اللندني يملك مباراة واحدة مؤجلة.
وكان غريليش قد كشف في مقابلة سابقة عن سر ضخامة عضلات الساق وارتداء جوارب قصيرة للغاية ربما بسبب ضخامة عضلات ربلة الساق.
لقد بنى الشاب البالغ من العمر 27 عامًا مظهرًا مميزًا لنفسه على مدار العامين الماضيين، ولكن على عكس مشاكل ظهره المائل إلى الخلف، لا يوجد الكثير الذي يمكنه فعله حيال عضلات ساقه المنتفخة والتي يزعم أنها 100٪ انتقلت له بعوامل الوراثة.
وقال غريليش لصحيفة "ديلي ميل": "في الواقع لا أفعل أي شيء. إنه مجرد شيء يسري في العائلة. كان جدي دائمًا لديه عضلات ربلة ساق كبيرة عندما كان يلعب كرة القدم. لكنني لا أمارس أي تمارين للربلة أو تمارين ربلة الساق في صالة الألعاب الرياضية أو أي شيء آخر. بصراحة، هذا مجرد شيء كنت أمارسه منذ أن كنت صغيرًا".
وأعتقد الكثيرون، أن عضلات ربلة الساق الضخمة أجبرته على ارتداء جوارب قصيرة، لكن نجم مانشستر سيتي المنتقل للنادي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني يصر على أن ذلك ليس صحيحا.
وأوضح: "أعتقد أنني كنت في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمري وكانت الجوارب من علامة ماكرون في أستون فيلا وكانت الجوارب تتقلص أثناء الغسيل. في التدريب لم أتمكن من وضعها فوق رجلي لأن الجوارب كانت صغيرة جدًا. لذلك بدأت في ارتدائها أسفل ساقي أثناء التدريب".