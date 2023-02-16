غريليش يكشف سر ضخامة عضلات "السمانة" (صور)

وبات سيتي في صدارة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، وبفارق الأهداف عن آرسنال الذي تراجع للمركز الثاني لكنه خاض 22 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

وتأتي أول خسارة لآرسنال على أرضه في الدوري لتمثل نقطة مهمة في الصراع على اللقب، وقد تكون حاسمة رغم أن النادي اللندني يملك مباراة واحدة مؤجلة.

وكان غريليش قد كشف في مقابلة سابقة عن سر ضخامة عضلات الساق وارتداء جوارب قصيرة للغاية ربما بسبب ضخامة عضلات ربلة الساق.

لقد بنى الشاب البالغ من العمر 27 عامًا مظهرًا مميزًا لنفسه على مدار العامين الماضيين، ولكن على عكس مشاكل ظهره المائل إلى الخلف، لا يوجد الكثير الذي يمكنه فعله حيال عضلات ساقه المنتفخة والتي يزعم أنها 100٪ انتقلت له بعوامل الوراثة.