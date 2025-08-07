حدث نادر.. النصر والهلال والأهلي والاتحاد يتفقون على "قرار موحد"

فيما يبدو أنه حدثٌ نادرٌ بين أندية الدوري السعودي الكبار، اتفق "النصر والهلال والأهلي والاتحاد" على قرار موحد ضد اتحاد الكرة السعودي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد اتفقت على ضرورة بقاء اللاعب المقيد تحت السن في قائمة فريقه حتى نهاية عقده.

يأتي ذلك بصرف النظر عن تقدم اللاعب في العمر، أو إجراء ناديه تغييرات على مجموعة لاعبيه الأجانب.

وأوضحت أن أزمةً تلوح في الأفق بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية الأربعة الكبيرة بسبب ذلك.

واشترطت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، عبر التنظيمات التي أصدرتها قبل أكثر من عام، عدم تغيير أي لاعب من العشرة الأجانب إذا أراد النادي إعفاء لاعبيه المسجلين تحت السن من شرط العمر بعد تجاوزه.

وإذا رغب النادي في إسقاط لاعب تحت عمر 21 عامًا من قائمته وسط الموسم، من أجل إبرام تعاقد جديد، يتعين عليه تعويضه بآخر ينطبق شرط العمر عليه.

والموسم الماضي، اشترط الاتحاد ميلاد اللاعب المطلوب تسجيله تحت السن في عام 2003 أو ما بعده. وهذا الموسم، أصبح عام الميلاد 2004، أو ما بعده.