يريده في الآسيوية.. إنزاغي يرفض رحيل نجم الهلال السعودي

وجه سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، ضربة قوية لأحد أبرز لاعبيه في الفترة الأخيرة والذي يريد الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب تراجع دوره مع الفريق في ظل التعاقدات الأخيرة التي أبرمها النادي.

ويسعى نادي ساو باولو البرازيلي للتعاقد مع ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي في البرازيل، الذي ينتهي في شهر يناير المقبل، وهو أمر يرفضه إنزاغي نهائيا.

وانضم ماركوس ليوناردو إلى الهلال مقابل 40 مليون يورو في سبتمبر 2024، ويرتبط المهاجم بعقد مع الهلال حتى يونيو 2029.

وشارك ليوناردو مع الهلال في 49 مباراة، سجل خلالها 29 هدفاً وصنع 3 أخرى، ولكن بسبب نظام المواليد كان يتجه نادي الهلال للبحث عن فرصة انتقال للاعب.

ولكن بحسب التقارير الأخيرة، فإن إنزاغي أصر على بقاء اللاعب مع تسجيله في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة أن الفريق مقبل على مشاركات كثيرة الفترة المقبلة، سواء في دوري روشن أم كأس الملك، بالتالي سيحتاج لكل اللاعبين المتاحين معه في القائمة.

وبحسب صحيفة "اليوم"، فإن إدارة الهلال أبلغت اللاعب بشكل رسمي بضرورة الاستمرار مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل، وذلك استجابةً لرغبة المدرب الإيطالي، الذي اعتبر ليوناردو عنصرًا مهمًا في مشروعه الفني للموسم الجديد.

وشدد التقرير على أن إنزاغي يرى في المهاجم البرازيلي ورقة هجومية لا غنى عنها، رافضًا فكرة التفريط فيه في الوقت الحالي، رغم استبعاده من القائمة المحلية لصالح الثلاثي عبدالله رديف، وعبدالله الحمدان، وداروين نونيز.