الكشف عن موعد قمة الأهلي والزمالك وباقي مؤجلات الدوري المصري

ونشرت الرابطة عبر صفحتها على فيسبوك مواعيد المباريات المؤجلة من الدور الأول، إذ تقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة العاشرة يوم 15 أبريل المقبل في استاد القاهرة بينما تقام مباراتهما في الجولة 27 يوم 25 يونيو.

وكذلك أعلنت مواعيد الجولات المقبلة بداية من الجولة 14 التي انطلقت اليوم الجمعة بفوز سيراميكا كليوباترا على بلدية المحلة 5-3، وحتى الجولة 30 من المسابقة التي تضم 18 فريقا.

وتبدأ المباريات المؤجلة من الدور الأول اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل حينما يلتقي الأهلي مع بلدية المحلة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة، ثم تتواصل اعتبارا من 11 أبريل.