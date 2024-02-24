الكشف عن موعد قمة الأهلي والزمالك وباقي مؤجلات الدوري المصري
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الجمعة مواعيد مباريات الجولات المقبلة من الدوري الممتاز لكرة القدم وكذلك مواعيد المباريات المؤجلة من الدور الأول، إذ تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال شهري أبريل ويونيو المقبلين.
ونشرت الرابطة عبر صفحتها على فيسبوك مواعيد المباريات المؤجلة من الدور الأول، إذ تقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة العاشرة يوم 15 أبريل المقبل في استاد القاهرة بينما تقام مباراتهما في الجولة 27 يوم 25 يونيو.
وكذلك أعلنت مواعيد الجولات المقبلة بداية من الجولة 14 التي انطلقت اليوم الجمعة بفوز سيراميكا كليوباترا على بلدية المحلة 5-3، وحتى الجولة 30 من المسابقة التي تضم 18 فريقا.
وتبدأ المباريات المؤجلة من الدور الأول اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل حينما يلتقي الأهلي مع بلدية المحلة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة، ثم تتواصل اعتبارا من 11 أبريل.
وذكرت الرابطة في بيان مقتضب أنه "في حال عدم توفيق أي من الأندية المشاركة في منافسات أفريقيا، لإدارة المسابقات الحق في تحديد بعض المباريات المؤجلة في التوقيت المناسب".
وأضافت بشأن الجولات الأخيرة من الدوري "سنوافيكم بباقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".