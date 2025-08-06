ليفربول يجهز لصفقة نارية مدوية

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يبحث ليفربول الإنجليزي عن صفقة مدوية جديدة لتدعيم خط الهجوم لتعويض رحيل اللاعب الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني.

وتعاقد ليفربول مع الفرنسي هوغو إيكتيكي مهاجم آنتراخت فرانكفورت الألماني ولكنه مازال يبحث عن صفقة جديدة في الخط الأمامي قبل غلق باب الانتقالات.

وارتبط اسم الريدز بالتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والبرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد الإسباني.

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ودخل اسم جديد حسابات ليفربول لتدعيم الجانب الهجومي وهو الفرنسي برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخراً.

ودفع باري سان جيرمان مبلغ 45 مليون يورو و5 ملايين متغيرات لضم الجناح الشاب البالغ 22 سنة صيف 2023 من فريق أولمبيك ليون ويعتبر من أكثر اللاعبين مشاركة الموسم الماضي، كما يضعه الإسباني لويس إنريكي كعنصر أساسي في مشروع الفريق الباريسي.

وحسب تقارير إعلامية فرنسية باريس سان جيرمان لا يرغب في بيع نجمه برادلي باركولا لكن وصول عرض يتجاوز 100 مليون يورو قد يدفع إدارة الفريق للتفكير في التخلي عنه.

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وأنفق ليفربول 130 مليون يورو لضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني و95 مليون يورو مقابل هوغو إيكتيتي لصالح فرانكفورت وكان مستعداً لدفع أكثر من 150 مليون يورو مقابل السويدي ألكسندر إيزاك .