لاعب برشلونة على أعتاب تشيلسي
اقترب تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة التعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.
وافتتح تشيلسي موسم الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع توسين أدارابيويو مدافع فولهام الإنجليزي في صفقة انتقال حر.
وأعلن النادي الإنجليزي أيضًا تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لقيادة البلوز في الموسم المقبل بعد توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع إكس عن توصل تشيلسي لاتفاق مع مارك جويو لاعب برشلونة الإسباني لإتمام التعاقد معه في الموسم المقبل.
وأكد رومانو أن عقد لاعب برشلونة يشمل بندًا يسمح له بالرحيل مقابل سداد 6 ملايين يورو.
وأشار إلى أن برشلونة قدم عرضًا لإقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد، ولكن جويو لم يمنح ناديه أي إجابة بخصوص هذا العرض.
وأوضح أن تشيلسي تفوق على بايرن ميونخ الألماني الذي أبدى اهتمامه باللاعب صاحب الـ 18 عامًا.
وأصبح جويو على أعتاب الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف تشيلسي بداية من الموسم المقبل.
ولعب جويو 7 مباريات في الموسم الماضي مع فريق برشلونة وسجل هدفين مع العملاق الكتالوني.