لاعب برشلونة على أعتاب تشيلسي

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع إكس عن توصل تشيلسي لاتفاق مع مارك جويو لاعب برشلونة الإسباني لإتمام التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأكد رومانو أن عقد لاعب برشلونة يشمل بندًا يسمح له بالرحيل مقابل سداد 6 ملايين يورو.

وأشار إلى أن برشلونة قدم عرضًا لإقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد، ولكن جويو لم يمنح ناديه أي إجابة بخصوص هذا العرض.

وأوضح أن تشيلسي تفوق على بايرن ميونخ الألماني الذي أبدى اهتمامه باللاعب صاحب الـ 18 عامًا.