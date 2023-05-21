ترتيب الدوري الإسباني: فالنسيا يعمّق جراح ريال مدريد ويُرسله للمركز الثالث

وجاءت تلك الهزيمة لتعمّق جراح الفريق الملكي الذي خرج من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته، الأربعاء الماضي، أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة لخسارته للقب الدوري لصالح غريمه التقليدي برشلونة، والذي ضمن الفوز بلقب المسابقة للمرة الـ 27 في تاريخه في الجولة الماضية.

وسجل دييغو لوبيز هدف المباراة الوحيد لبلنسية في الدقيقة 33.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشر لاعبين، بعد طرد لاعبه فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعدما ضرب هوغو دورو لاعب فالنسيا دون كرة.