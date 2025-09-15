صدمات لا تتوقف.. هل انتهي فريق الأحلام سريعا في الأهلي المصري؟

لم يكن أكثر المتشائمين بين مشجعي الأهلي المصري يتوقع هذا السيناريو لفريقه في بداية الموسم الحالي.

الأهلي دخل موسمه بصفقات مدوية على رأسها اقتناص خدمات أحمد مصطفى "زيزو" أبرز نجوم منافسه التقليدي الزمالك بخلاف إعادة لاعبه السابق محمود حسن "تريزيغيه" بعد 10 سنوات كاملة من رحيله لأوروبا.

وذهبت التوقعات إلى اكتساح تام للأهلي للموسم الحالي وانتصارات عريضة خاصة مع هذه الصفقات، ولكن الصدمات توالت ولم تتوقف وهو ما يهدد مشروع فريق الأحلام بانهيار سريع في القلعة الحمراء.

صفقات مدوية.. وأزمات حادة

نجحت إدارة الأهلي في تكوين فريق مرعب بأسماء لامعة بعد التعاقد مع زيزو وتريزيغيه والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمد شريف ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وياسين مرعي وقبلهم المغربي أشرف بن شرقي والسلوفيني نيتس جراديشار وأحمد رضا.

هذه الصفقات تحولت إلى عامل سلبي وفجرت أزمات حادة داخل الفريق بسبب أزمة الرواتب ومطالب بعض اللاعبين بالمساواة مع زملائهم وعلى رأسهم إمام عاشور نجم الوسط.

وتجاوز الأهلي سقف الرواتب الذي كان محدداً للاعبيه بعدما وافق على دفع 100 مليون جنيه كراتب سنوي لزيزو وتريزيغيه.

وأصبحت الأزمات عنوان فريق الأحلام داخل الأهلي في ظل الحديث الدائم عن تعديل الراتب السنوي.

نتائج سلبية

قدم الأهلي بداية هي الأسوأ منذ موسم 2014-2015 حين خسر وقتها لقبي الدوري وكأس مصر وجمع 6 نقاط في الست جولات الأولى بالدوري.

الأهلي جمع أيضاً 6 نقاط من 5 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، وتجنب الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وافتتح الفريق الأحمر موسمه المحلي بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 ثم فاز على فاركو بنتيجة 4-1 قبل التعادل مع غزل المحلة دون أهداف والخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد والتعادل مع إنبي بهدف لكل منهما.

وظهر لاعبو الفريق في حالة استسلام تام في المباريات الأخيرة وخاصة في الدقائق الأخيرة والتي اشتهر الأهلي بتسجيل الأهداف خلالها.

قرار الخطيب

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مطولة مع لاعبي الفريق وطالبهم بتصحيح المسار وتحقيق الانتصارات قبل أن يفاجئ الجميع بالحصول على راحة بسبب مشاكل صحية وعدم الترشح لخوض الانتخابات القادمة.

ابتعاد الخطيب عن رئاسة الأهلي سيكون نقطة حاسمة في استمرار مشروع فريق الأحلام خاصة أن سياسة النادي قد تتغير تماماً وبالتالي قد تدفع الإدارة للتخلص من خدمات بعض اللاعبين.