مفاجأة جديدة تقلب موازين صفقة ريال مدريد المنتظرة
تترقب جماهير ريال مدريد الإسباني إتمام صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق المتوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا.
وأعلن ريال مدريد في الفترة الماضية تعاقده مع كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا والبرازيلي إندريك لتدعيم خط الهجوم.
ويبقى تدعيم خط الدفاع أحد الملفات المهمة المطروحة على طاولة العملاق المدريدي في الموسم المقبل.
وتحدثت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية حول اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة التعاقد مع ليني يورو مدافع ليل الفرنسي صاحب الـ 18 عامًا.
وفجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مفاجأة بشأن صفقة انتقال ليني يورو إلى ريال مدريد بعدما أكدت أن الفريق الإسباني لم يتواصل حتى الآن بشكل رسمي مع إدارة ليل لحسم الصفقة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد منح الأولوية لبقاء قائده ناتشو فرنانديز بعد التقدم بعرض لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد ناتشو لموسم آخر، ولكن اللاعب تلقى عروضًا للرحيل إلى الدوري السعودي ولم يحسم ملف التجديد مع الريال.
وتواصل مسؤولو ريال مدريد مع ليني يورو بحسب "ماركا" وتوصلوا لاتفاق شبه نهائي ولكن الصفقة قد يتم تأجيلها لموسم كامل حال تجديد عقد ناتشو.
وأبدت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول ومانشستر يونايتد عملاقي الدوري الإنجليزي رغبتها في ضم ليني يورو ولكن الأخير يفضل فكرة الرحيل إلى ريال مدريد.
ولكن إدارة ليل ترغب بالفعل في رحيل اللاعب والاستفادة ماليًّا من عائد بيعه وحددت مبلغًا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو لبيع يورو ولكن هذا المقابل قد يتم تخفيضه.