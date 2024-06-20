مفاجأة جديدة تقلب موازين صفقة ريال مدريد المنتظرة

وتحدثت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية حول اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة التعاقد مع ليني يورو مدافع ليل الفرنسي صاحب الـ 18 عامًا.

وفجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مفاجأة بشأن صفقة انتقال ليني يورو إلى ريال مدريد بعدما أكدت أن الفريق الإسباني لم يتواصل حتى الآن بشكل رسمي مع إدارة ليل لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد منح الأولوية لبقاء قائده ناتشو فرنانديز بعد التقدم بعرض لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد ناتشو لموسم آخر، ولكن اللاعب تلقى عروضًا للرحيل إلى الدوري السعودي ولم يحسم ملف التجديد مع الريال.