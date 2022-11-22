سكالوني: منتخب الأرجنتين ليس ملزما بالفوز بكأس العالم
قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، قبل بدء مشوار كأس العالم لكرة القدم أمام السعودية غدا الثلاثاء إن منتخب بلاده ليس ملزما بالفوز باللقب، وأضاف أن الكثير من التفاصيل ستحدد البطل.
وتوجت الأرجنتين بلقب كأس كوبا أمريكا العام الماضي، لكن رغم أنها أحد المرشحين للفوز بكأس العالم إلا أنها لم تتوج بالبطولة في آخر 36 عاما.
وقال سكالوني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "عند تدريب منتخب مثل الأرجنتين دائما تتحمل الضغط. إذا كانت النتائج ليست في صالحك فأعرف كيف تسير الأمور".
وأضاف: "لكنني أيضا واضح بشأن المسار الذي اخترته. فليكن واضحا أننا تحت أي ظرف من الظروف لسنا ملزمين بالفوز بكأس العالم. لا على الإطلاق. سنكون مخطئين إذا كنا نعتقد ذلك".
وتابع: "سننافس مع العديد من المنتخبات الجيدة للغاية. سنستمتع بكأس العالم هذه. ونتمنى أن يشعر الأرجنتينيون وبقية الجماهير برؤية الفريق يلعب كرة القدم التي نعشقها".
وتوجت الأرجنتين باللقب مرتين في 1978 و1986 وخسرت في النهائي مرتين عامي 1990 و2014 والمرتين أمام ألمانيا.
واعتماد الفريق الحالي على الكرة الهجومية ووجود اللاعب البارز والقائد ليونيل ميسي جعله يتمتع بشعبية لدى المحايدين في جميع أنحاء العالم، لكن سكالوني يدرك أن ذلك لا يهم دائما عندما يتعلق الأمر بكأس العالم.
وأضاف المدرب الأرجنتيني: "المرشحون البارزون لا يفوزون عادة بلقب كأس العالم".
وأتم: "هناك ما لا يقل عن 8 أو 10 منتخبات كبيرة يمكنها الفوز بكأس العالم، معظمها أوروبية. لأسباب لا أعتقد أنها متعلقة بكرة القدم، لم تتح الفرصة لمنتخبات أمريكا الجنوبية بلوغ النهائي مؤخرا.
وواصل سكالوني: "أعتقد أن هذا ليس بسبب اللعب الجيد أو السيىء، ولكن بسبب التفاصيل، وأعتقد أن كأس العالم هذه لن تكون مختلفة.
وأردف: "التفاصيل هي التي ستجعل فريقا ما بطلا للعالم، ولا يجب أن يكون الفريق الأفضل - ولا المرشح الأبرز".
ومع ذلك، تمتلك الأرجنتين سلاحا واحدا يمكن أن يساعدها في الفوز بوجود القائد ميسي، الذي يوشك أن يلعب للمرة الخامسة وربما الأخيرة في كأس العالم.
وقال سكالوني: "كلما تمكنت من تدريبه نستمتع به. ما نأمله هو أن يستمتع الجميع به وجماهير الأرجنتين وبقية العالم؛ لأنه من الرائع رؤيته وأنه يمكنه اللعب في كأس العالم".