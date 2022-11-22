سكالوني: منتخب الأرجنتين ليس ملزما بالفوز بكأس العالم

قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، قبل بدء مشوار كأس العالم لكرة القدم أمام السعودية غدا الثلاثاء إن منتخب بلاده ليس ملزما بالفوز باللقب، وأضاف أن الكثير من التفاصيل ستحدد البطل.

وتوجت الأرجنتين بلقب كأس كوبا أمريكا العام الماضي، لكن رغم أنها أحد المرشحين للفوز بكأس العالم إلا أنها لم تتوج بالبطولة في آخر 36 عاما.