صحف رياضية: أنشيلوتي.. تساؤلات بعد خسارة الكلاسيكو

ركزت الصحيفة على برشلونة واقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني بعد الفوز بالكلاسيكو أمام ريال مدريد وكتبت: "هكذا تفوز بلقب الدوري الإسباني ".

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت: " بداية عهد لويس دو لافونتي ".

كما اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: " سيرجيو روبيرتو يرد على ثقة تشافي " و " اراوخو ودي يونغ يصابان " و " كيسي يهدي الهدف لمدربه الأول ".