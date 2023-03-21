صحف رياضية: أنشيلوتي.. تساؤلات بعد خسارة الكلاسيكو

ركزت الصحيفة على غضب ريال مدريد من قرارات الحكام في المباريات الأخيرة وكتبت: " ريال مدريد ينفجر".الصحيفة اهتمت بنجم التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز وكتبت: " ألكاراز يبحث عن الثنائية بعد انديان ويلز حاليا ميامي".كما اهتمت بمنتخب إسبانيا واليوم الأول للمدرب الجديد لويس دو لافونتي..ركزت الصحيفة على برشلونة واقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني بعد الفوز بالكلاسيكو أمام ريال مدريد وكتبت: "هكذا تفوز بلقب الدوري الإسباني ".الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت: " بداية عهد لويس دو لافونتي ".كما اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: " سيرجيو روبيرتو يرد على ثقة تشافي " و " اراوخو ودي يونغ يصابان " و " كيسي يهدي الهدف لمدربه الأول ".. ركزت الصحيفة على احتفالات لاعبي برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو على ريال مدريد والاقتراب من لقب الدوري الاسباني وكتبت: " الاحتفال ".الصحيفة اهتمت بالإسباني كارلوس ألكاراز نجم التنس الشاب وكتبت: " ألكاراز اللقب والرقم 1 في العالم بعد الفوز على ميدفيديف ".كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: " أنشيلوتي.. تساؤلات بعد هزيمة الكلاسيكو"..ركزت الصحيفة على الإسباني كارلوس ألكاراز العائد للمركز الأول في التصنيف العالمي لمحترفي التنس وكتبت :" الرقم واحد عاد ".الصحيفة اهتمت بريال مدريد بعد هزيمة الكلاسيكو وكتبت: " الكلاسيكو يعيد النقاش حول الرقم 9 ".كما اهتمت باشبيلية وكتبت: " مينديليبار المختار لخلافة سامبولي "..ركزت الصحيفة على إمكانية إيقاف الصربي ميتروفيتش مهاجم فولهام حتى نهاية الموسم وكتبت: " يواجه ألكسندر ميتروفيتش الإيقاف حتى اليوم الأخير من الموسم بعد طرده في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ".الصحيفة اهتمت بمستقبل أنطونيو كونتي في توتنهام وكتبت: " كونتي جاهز لجمع حقائبه خلال أيام".كما اهتمت بمنتخب إنجلترا ومراقبة تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لميتوما..ليكيب: القائد مبابي.ركزت الصحيفة على اختيار ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي قائدًا جديدًا وكتبت: " القائد مبابي ".الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان ومستقبل مدربه كريستوف غالتييه..ركزت الصحيفة على التحكيم وإنتر ميلان وكتبت: "حالة مريبة واحتجاج إنتر ميلان"و" أيضا روتشي يفكك إنتر ميلان".الصحيفة اهتمت بمنتخب إيطاليا وتصريحات المدرب روبرتو مانشيني.