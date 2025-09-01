حركة تحرير السودان: أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي في قرية بغرب السودان

بسبب موعد غرامي.. دافيد لويز يواجه اتهامات بالتهديد بالقتل

دافيد لويز نجم منتخب البرازيل السابقالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 10:19 م

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

يواجه دافيد لويز، نجم المنتخب البرازيلي السابق، اتهامات بتوجيه تهديدات بالقتل لامرأة بسبب موعد غرامي.

ويلعب لويز صاحب الـ38 عاماً في صفوف نادي بافوس القبرصي بعد رحلة طويلة في الملاعب مع أندية بنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي.

 ووجهت فرانسيسكا كاروليني اتهامات لنجم منتخب البرازيل السابق بتهديدها بالقتل بعد محادثة بينهما عبر موقع إنستغرام لتبادل الصور.

 وزعمت كاروليني بأن دافيد لويز تحمل نفقات سفرها في رحلة وصلت إلى 266 كيلومتراً من أجل موعد غرامي، وأرسلت ما يثبت إدانة نجم البرازيل بتهديدها بالقتل في بلاغ قضائي للشرطة البرازيلية.

 ونشر لويز مقطع فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، نافياً هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً وكذّب مقابلة هذه السيدة من الأساس.

وأضاف: "لم أهدد أحدًا قط، وأخطأت فقط في توجيه رسالة بالخطأ عبر إنستغرام".

وأتم قائلاً: "لم أهددها ولا تربطني بها أي علاقة، أو أهدد أي شخص آخر في حياتي".

