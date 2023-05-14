ترتيب الدوري السعودي: الاتفاق يكبد الشباب الخسارة الخامسة (فيديو)

ألحق الاتفاق الخسارة الخامسة بمنافسه الشباب بعدما تغلب عليه 1/0 اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع روبين كايسون في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ذكية من علي عبدالله هزازي.