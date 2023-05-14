ترتيب الدوري السعودي: الاتفاق يكبد الشباب الخسارة الخامسة (فيديو)
ألحق الاتفاق الخسارة الخامسة بمنافسه الشباب بعدما تغلب عليه 1/0 اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري السعودي.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع روبين كايسون في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ذكية من علي عبدالله هزازي.
وجمدت الخسارة رصيد الشباب عند 53 نقطة من 26 مباراة في المركز الثالث، مقابل 33 نقطة من 26 مباراة في المركز الثامن للاتفاق.
وخسر الشباب للمرة الخامسة، مقابل الفوز 16 مرة، وتعادل 5 مرات.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 62 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن النصر الثاني، وقد لعب 26 مباراة أيضا.
ويحتل الهلال، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، المركز الرابع وحصد 49 نقطة من 25 مباراة.
وغدا الإثنين تلعب 4 مباريات من الجولة الـ27، حيث يلعب ضمك مع الرائد، والخليج مع التعاون، والباطن أمام الفيحاء، والفتح أمام العدالة.
وفي قمة مباريات الجولة الـ27 يلعب الاتحاد المتصدر مع الهلال يوم الثلاثاء، والنصر مع الطائي في اليوم نقسه.