الكونفدرالية الأفريقية: فوز الاتحاد المنستيري وبيراميدز.. وسقوط الأخضر الليبي

الأخضر الليبي يسقط أمام سانت لوبوبو

وتلقت آمال الأخضر الليبي في التأهل ضربة قوية بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه سانت لوبوبو القادم من الكونغو الديمقراطية بهدف إيمانويل بولا لوبوتا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وحصد لوبوبو أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى لكنه يحتل المركز الثالث متقدما بنقطتين على الفريق الليبي متذيل الترتيب.

ويتصدر مارومو جالانتس الجنوب أفريقي المجموعة بست نقاط قبل أن يحل ضيفا في وقت لاحق من اليوم على اتحاد العاصمة الجزائري ثاني الترتيب بأربع نقاط.

أسيك يتخطى ديابل نوار

وفاز أسيك من ساحل العاج 2-صفر على ديابل نوار ليصبح رصيده أربع نقاط في المجموعة الثانية مثل ضيفه القادم من الكونغو.

وسيحصل الفائز من مواجهة موتيما بيمبي وضيفه ريفرز يونايتد النيجيري على فرصة التقدم لصدارة المجموعة.

ويملك ريفرز ثلاث نقاط مقابل نقطتين للفريق القادم من الكونجو الديمقراطية.