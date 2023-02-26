الكونفدرالية الأفريقية: فوز الاتحاد المنستيري وبيراميدز.. وسقوط الأخضر الليبي
انتزع الاتحاد المنستيري أول فوز للأندية التونسية في ملعب مازيمبي الكونغولي، بعد انتصاره 2-صفر ليعزز صدارته للمجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.
وانتظر الفريق الضيف حتى بداية الشوط الثاني ليفتتح التسجيل بضربة رأس من أبوبكر تراوري في الدقيقة 51.
وحسم زياد العلوي فوز الاتحاد المنستيري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متقدما بثلاث نقاط على يانغ أفريكانز التنزاني الذي عاد بالتعادل 1-1 من ملعب ريال باماكو متذيل الترتيب بنقطتين.
وتوقف رصيد مازيمبي عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثالث.
بيراميدز يحقق أول فوز
وحقق بيراميدز المصري أول فوز بعد تعادلين في المجموعة الثالثة بتغلبه 1-صفر على أسكو كارا التوجولي بهدف فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 28.
ورفع بيرميدز رصيده إلى خمس نقاط متقدما بنقطة واحدة على الجيش الملكي المغربي الذي يستضيف فيوتشر المصري في وقت لاحق من اليوم.
ويأتي فيوتشر ثالثا بنقطتين بينما بقي أسكو كارا في المركز الأخير بنقطة واحدة.
الأخضر الليبي يسقط أمام سانت لوبوبو
وتلقت آمال الأخضر الليبي في التأهل ضربة قوية بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه سانت لوبوبو القادم من الكونغو الديمقراطية بهدف إيمانويل بولا لوبوتا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وحصد لوبوبو أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى لكنه يحتل المركز الثالث متقدما بنقطتين على الفريق الليبي متذيل الترتيب.
ويتصدر مارومو جالانتس الجنوب أفريقي المجموعة بست نقاط قبل أن يحل ضيفا في وقت لاحق من اليوم على اتحاد العاصمة الجزائري ثاني الترتيب بأربع نقاط.
أسيك يتخطى ديابل نوار
وفاز أسيك من ساحل العاج 2-صفر على ديابل نوار ليصبح رصيده أربع نقاط في المجموعة الثانية مثل ضيفه القادم من الكونغو.
وسيحصل الفائز من مواجهة موتيما بيمبي وضيفه ريفرز يونايتد النيجيري على فرصة التقدم لصدارة المجموعة.
ويملك ريفرز ثلاث نقاط مقابل نقطتين للفريق القادم من الكونجو الديمقراطية.