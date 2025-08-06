حل لجنة الاختبارات وجدل واسع.. ردود فعل كارثية لفضيحة السوبر التونسي

تصاعدت الأزمة في الأوساط الكروية التونسية بعد أيام قليلة على مباراة نهائي كأس السوبر بين فريقي الملعب والترجي، وذلك في أعقاب الأداء التحكيمي المثير للجدل للحكم حسام بولعراس.

وقررت لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء فرض عقوبات قاسية ومغلظة على الحكم بوقفه عن النشاط لأجل غير مسمى مع سحب اسمه من قائمة محدودة من الحكام المرشحين للالتحاق بالقائمة الدولية.

الحكم حسام بولعراس، الذي كان يوم مباراة السوبر، إزاء اختبار رسمي ونهائي قبل التأشير على دخوله للقائمة الدولية، ارتكب أخطاء كارثية في المباراة واتهمه فريق الملعب بإهداء اللقب للترجي وتحويل وجهة المباراة.

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وأعلن الحكم في الدقيقة 36 عن ركلة جزاء للترجي أحرز منها يوسف بلايلي هدف الفوز، كما أنه تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه بلايلي نفسه بعد أن توجه إليه الأخير لشتمه بشكل لاذع أظهرته كاميرات التيلفزيون بشكل واضح.

ضجة كبيرة وقرارات جديدة

وبعد وقت قصير من تجميد نشاط الحكم حسام بولعراس، الذي قالت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" إنه لن يدير أية مباراة على الأقل حتى شهر نوفمبر المقبل، قررت لجنة الحكام التي يرأسها جمال الحيمودي حلّ لجنة الاختبارات المشرفة على إخضاع الحكام لامتحانات قبل انتقالهم من درجة إلى درجة أعلى أو التحاقهم بالقائمة الدولية.

بلاغ رسمي على إثر نهاية مقابلة السوبر التونسي، وبعد الأداء التحكيمي الكارثي الذي شهدته المقابلة، والذي أثّر بشكل مباشر... Posted by ‎Stade Tunisien الملعب التونسي‎ on Monday, August 4, 2025

وتضم لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم لجنة تُعنى بالامتحانات وتمنح الحكام أعدادا لتقييمهم قبل ارتقائهم من درجة إلى درجة علما أنها تعلمهم مسبقا بالمباراة التي سيكونون فيها في حالة اختبار.

ويرأس اللجنة حتى اليوم الأربعاء الحكم السابق عبد العزيز الحمروني الذي تم عزله من منصبه.

وقالت مصادر لإرم نيوز إن لجنة الحكام لم تعين الرئيس الجديد للجنة الامتحانات، لكن مصادر أخرى أفادت أن جمال الحيمودي رئيس لجنة الحكام هو من سيشرف بنفسه على الاختبارات.

وفي المقابل، انتقد ملاحظون العقوبة الموجهة لحسام بولعراس واعتبروا أنها قاسية وانتقامية، وأضافوا أن اللجنة كان أولى بها أن تعاقب عددا من مسؤوليها لفشلهم في تأطير الحكام.

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يشار إلى أن الحكم الدولي الجزائري السابق جمال الحيمودي تم تعيينه في أوائل فبراير الماضي رئيسا للجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بعد أيام قليلة على انتخاب معز الناصري رئيسا جديدا للاتحاد.

وواجه الحيمودي حملة قوية وهجوما من عديد الأندية في الموسم الماضي الذي شهد احتجاجات عارمة واتهامات بمعاملة خاصة تلقتها بعض الأندية في مسابقتي الدوري والكأس.