فيراري حمراء خيالية.. ما حقيقة هدية لامين يامال لصديقته؟ (صورة)

نورالدين ميفراني

خلّف احتفال المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعيد ميلادها الخامس والعشرين ونشرها فيديو لسهرة رومانسية رفقة صديقها النجم الإسباني لامين يامال المزيد من الجدل والأخبار والشائعات.

وبعد استعراضها قلادة جميلة ادعت أنها هدية من معجب، أكد المتابعون أنها هدية من لامين يامال ، خصوصا أن قطعة المجوهرات المميزة بحجمها وبريقها تشبه ما يلبسه مهاجم برشلونة وهي نفس النوع الذي يرتديه.

وظهرت صورة أخرى على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر النجم لامين يامال يهدي سيارة فيراري حمراء لنيكي نيكول ، وهي الصورة التي انتشرت بشكل كبير.

لكن الحقيقة أن الصورة غير حقيقية ، وهي صورة مفبركة ومولّدة بالذكاء الاصطناعي ، مما يؤكد هوس الجماهير والمتابعين بعلاقة الحب التي تجمع نجم برشلونة الشاب والمغنية الأرجنتينية.