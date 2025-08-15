الهجوم من قناة النادي.. نجوم الأهلي يصعّدون ضد شوبير

اشتكى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء من الإعلامي أحمد شوبير المذيع بقناة النادي.

وحضر الخطيب مران الأهلي الأخير قبل لقاء فاركو المقرر، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للدوري المصري.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري بالتعادل مع مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخطيب فوجئ بعدد من نجوم الفريق يبدون تذمرهم من طريقة تناول شوبير لأخبار الفريق، وتسببه في هجوم الجماهير ضد اللاعبين دون دلائل.

ونقل لاعبو الأهلي شكواهم إلى محمد يوسف المدير الرياضي الذي أبلغ الخطيب بدوره من أجل وضع حد لهذه الأخبار السلبية التي تحيط بالفريق والهجوم الصادر من قناة النادي.

ودلل لاعبو الأهلي على صحة كلامهم بما يحدث من جانب شوبير مع أحمد عبد القادر الجناح الأيسر الذي مازال لاعباً في صفوف الفريق ويرتبط بعقد في شهر يونيو المقبل ولكنه يتعرض لهجوم حاد من جانب شوبير.

وكان شوبير قد أكد أن عبد القادر يدرس اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم السماح له بخوض التدريبات الجماعية مع الأهلي وهو ما نفاه اللاعب.