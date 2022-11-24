ساوثغيت: الناس لن تعرف قيمة هاري ماغواير إلا بعد اعتزاله
سيلعب هاري ماغواير مباراته الدولية رقم 50 عندما تواجه إنجلترا المنتخب الأمريكي غدا الجمعة في كأس العالم لكرة القدم، لكن رغم الانتقادات التي يتعرض لها قلب دفاع مانشستر يونايتد، إلا أن المدرب غاريث ساوثغيت كال له المديح اليوم الخميس.
وخسر ماغواير مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد هذا الموسم، وبعد بعض العروض المخيبة مع إنجلترا، اضطر لمواجهة سلسلة من الأسئلة حول مستواه في المؤتمر الصحفي.
لكن ساوثغيت، الذي وصفه كثيرا بصخرة الدفاع، قال: "ليس مهما بالنسبة لي فقط بل لنا جميعا. إنه مهم لإنجلترا.
"أردنا بناء فريقنا لتكون لديه القدرة على اللعب من الخلف، وقد قدم هاري وجون ستونز، اللذان خاضا غالبية المباريات خلال السنوات الخمس الماضية، منصة رائعة للبناء عليها.
"لن نقدر قيمة الاستقرار الذي يمنحه هذا الثنائي للفريق في الاستحواذ على الكرة إلا بعد اعتزالهما. يدافعان جيدا ويقاتلان من أجل الفريق.
"من الرائع أن يخوض ماغواير مباراته رقم 50. يستحق هذا عن جدارة. لعب دورا كبيرا معنا وخاض بطولتين كبيرتين ونريد جميعا أن تكون هذه هي الثالثة".
وخرج ماغواير بعد 70 دقيقة من المباراة الافتتاحية في الفوز 6/2 على إيران بعد شعوره بالتعب، لكنه قال إنه تعافى تماما وجاهز للمباراة التالية.
واعتاد ماغواير التعامل جيدا مع الانتقادات، ولم ينزعج من كثرة الأسئلة.
وقال: "لدي ثقة كبيرة بنفسي في الملعب، أبذل قصارى جهدي، أبذل كل ما في وسعي.
"لا أحد يحب أن يتعرض للانتقاد ولكني لعبت مع كريستيانو رونالدو على مدار العامين الماضيين وهو أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق ويتم انتقاده يوميا. لذلك إذا حدث ذلك له، أعتقد أنه جزء لا يتجزأ من اللعبة.
"ما أقوله لنفسي دائما هو مجرد الذهاب والقيام بأفضل ما لديك وهذا كل ما يمكنك القيام به".
وقال ساوثغيت إنه لم يكن مرتاحا لعناوين وسائل الإعلام الإنجليزية التي وصفت مجموعته في كأس العالم بأنها سهلة، مشيرا إلى أن إنجلترا لم تهزم الولايات المتحدة أبدا في مباراة رسمية، حيث خسرت بشكل سيىء في كأس العالم 1950 وتعادلت في بطولة 2010.
وقال: "أعتقد أن مباراة الغد ستكون مختلفة تماما عن المباراة الأولى. نعرف الكثير من لاعبيهم الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي ونعلم الجودة التي يتمتعون بها والأداء الرياضي الذي يتمتعون به. لذلك يجب أن نكون في أفضل حالاتنا".