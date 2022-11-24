ساوثغيت: الناس لن تعرف قيمة هاري ماغواير إلا بعد اعتزاله

سيلعب هاري ماغواير مباراته الدولية رقم 50 عندما تواجه إنجلترا المنتخب الأمريكي غدا الجمعة في كأس العالم لكرة القدم، لكن رغم الانتقادات التي يتعرض لها قلب دفاع مانشستر يونايتد، إلا أن المدرب غاريث ساوثغيت كال له المديح اليوم الخميس.

وخسر ماغواير مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد هذا الموسم، وبعد بعض العروض المخيبة مع إنجلترا، اضطر لمواجهة سلسلة من الأسئلة حول مستواه في المؤتمر الصحفي.