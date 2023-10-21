ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يهزم تورينو ويعود للصدارة
منح هدفان سجلهما ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز، وركلة جزاء نفذها هاكان شالهان أوغلو، الفوز لإنتر ميلان 3-صفر على مستضيفه تورينو، اليوم السبت، ليعود مؤقتا إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
افتتح تورام التسجيل قبل مرور ساعة على بداية اللقاء عندما أرسل دينزل دمفريس تمريرة ذكية ومتقنة، ما سمح لتورام غير المراقب بتسديد الكرة في الزاوية البعيدة من أول لمسة.
وبعد ثماني دقائق، عزز مارتينيز التقدم بضربة رأس إثر ركلة ركنية غيرت اتجاهها من مسافة قريبة، مسجلا هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.
وسجل شالهان أوغلو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بفضل خطأ من إيفان إيليتش ضد هنريخ مخيتاريان.
ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يستضيف يوفنتوس غدا الأحد. ويحتل تورينو المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.
نابولي يُسقط فيرونا
وفي مباراة أخرى، سجل خفيتشا كفاراتسخيليا هدفا في كل شوط، ليقود نابولي للفوز 3-1 على مضيفه هيلاس فيرونا.
ويحتل نابولي، حامل اللقب، المركز الخامس وله 17 نقطة، بالتساوي مع يوفنتوس وفيورنتينا، وهما سيلعبان لاحقا ضمن الجولة ذاتها.
وافتقد رودي غارسيا مدرب نابولي عدة لاعبين رئيسيين، مثل فيكتور أوسيمين وأندريه فرانك زامبو أنغيسا؛ بسبب الإصابة. وقال إن تركيز الفريق تراجع بعد الهدف الثالث.
وافتتح ماتيو بوليتانو التهديف للفريق الزائر بعد 27 دقيقة بتسديدة منخفضة من مدى قريب، بعدما استقبل تمريرة عرضية عقب هروبه من الرقابة.
وجعل كفاراتسخيليا النتيجة 2-صفر بتسديدة منخفضة استقرت في الزاوية الضيقة لحارس فيرونا لورينتسو مونتيبو، بعد أن مرت بينه وبين القائم نحو الشباك قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.
وأضاف الجناح القادم من جورجيا هدفه الثاني بعد عشر دقائق من الاستراحة، بعد أن راوغ مدافع فيرونا وسدد في الزاوية البعيدة.
وسجل داركو لازوفيتش الهدف الوحيد لصاحب الأرض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بحلول ساعة من اللعب.
ويأتي فيرونا في المركز الـ16 وله ثماني نقاط.
ويحل نابولي ضيفا على أونيون برلين في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، قبل استضافة ميلان يوم 29 أكتوبر.