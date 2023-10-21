ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يهزم تورينو ويعود للصدارة

منح هدفان سجلهما ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز، وركلة جزاء نفذها هاكان شالهان أوغلو، الفوز لإنتر ميلان 3-صفر على مستضيفه تورينو، اليوم السبت، ليعود مؤقتا إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

افتتح تورام التسجيل قبل مرور ساعة على بداية اللقاء عندما أرسل دينزل دمفريس تمريرة ذكية ومتقنة، ما سمح لتورام غير المراقب بتسديد الكرة في الزاوية البعيدة من أول لمسة.

وبعد ثماني دقائق، عزز مارتينيز التقدم بضربة رأس إثر ركلة ركنية غيرت اتجاهها من مسافة قريبة، مسجلا هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.

وسجل شالهان أوغلو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بفضل خطأ من إيفان إيليتش ضد هنريخ مخيتاريان.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يستضيف يوفنتوس غدا الأحد. ويحتل تورينو المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.