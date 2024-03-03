بيلينغهام يتصدى لشجار بين فينيسيوس ولاعب فالنسيا (فيديو)

حرص الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، على التصدي لشجار كاد أن يندلع بين زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، وغايا، لاعب فالنسيا.

وفي الدقيقة 24 حدث احتكاك بين النجم البرازيلي ولاعب فالنسيا، وكاد الأمر أن يتطور لاشتباك بينهما، لكن تدخلا سريعا لبيلينغهام وقف حائلا بين الطرفين، منعا لتطور الأمور.

وتلقى فينيسيوس استقبالا عدائيا من خلال إطلاق صافرات الاستهجان عليه من قبل جماهير فالنسيا، مساء السبت، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة 27 من الليغا، في ملعب "ميستايا".