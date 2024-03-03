بيلينغهام يتصدى لشجار بين فينيسيوس ولاعب فالنسيا (فيديو)
حرص الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، على التصدي لشجار كاد أن يندلع بين زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، وغايا، لاعب فالنسيا.
وفي الدقيقة 24 حدث احتكاك بين النجم البرازيلي ولاعب فالنسيا، وكاد الأمر أن يتطور لاشتباك بينهما، لكن تدخلا سريعا لبيلينغهام وقف حائلا بين الطرفين، منعا لتطور الأمور.
وتلقى فينيسيوس استقبالا عدائيا من خلال إطلاق صافرات الاستهجان عليه من قبل جماهير فالنسيا، مساء السبت، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة 27 من الليغا، في ملعب "ميستايا".
وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق الملكي، عندما دخلوا أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء، وأيضا أثناء عودتهم لغرف تبديل الملابس.
وحينما تم ترديد التشكيل الرسمي للميرنغي، الذي تضمن اسم فينيسيوس، انطلقت الصافرات ضد البرازيلي في جميع أنحاء الملعب.
كما لم يسلم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أيضا من الصافرات.
وشهدت مباراة الفريقين على ملعب ميستايا الموسم الماضي توترًا كبيرًا، إذ تعرض فينيسيوس جونيور لاعتداءات عنصرية من الجماهير؛ ما أدى إلى حملة دعم عالمية للنجم البرازيلي.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليغا بفارق 6 نقاط عن جيرونا و8 عن برشلونة، مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة، بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 36 نقطة.