أجرى عمليتين جراحيتين بسبب السرطان.. سيباستيان هالير يقترب من المشاركة مع بروسيا دورتموند
يقترب سيباستيان هالير من المشاركة مع فريقه بروسيا دورتموند بعد أشهر من إعلان إصابته بسرطان الخصية.
وفي أغسطس الماضي قال بروسيا دورتموند إنه تم اكتشاف إصابة سيباستيان هالير بسرطان الخصية.
وأوضح بروسيا دورتموند أن هالير اشتكى من المرض صباح الإثنين، وبعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة تم اكتشاف وجود ورم في الخصيتين.
وانضم هالير المولود في فرنسا إلى بروسيا دورتموند من أياكس أمستردام لمدة أربع سنوات.
ومع بدء الاستعدادات للنصف الثاني من الدوري الألماني عاد هالير المصاب بالسرطان إلى الفريق وفقًا لما ذكره موقع "sportbuzzer".
وتأتي عودة هالير بعد أن خضع لعمليتين وعلاج كيماوي منذ تشخيص إصابته بسرطان الخصية.
وفي بداية الاستعدادات للجزء الثاني من الموسم في الدوري الألماني، أكمل هالير أجزاء من تشخيص الأداء الإلزامي.
ودفع بروسيا دورتموند 30 مليون يورو للحصول على خدمات هالير، وكان هدف النادي الألماني تعويض رحيل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي انضم إلى مانشستر سيتي.
لكن هالير البالغ من العمر 28 عامًا لم يشارك في أي مباراة مع "أسود فيستيفاليا" بعد كشف إصابته بسرطان الخصية.
وذكر "sportbuzzer" أنه وفقًا للخطط الحالية سيتوجه هالير إلى جزيرة ماربيا الإسبانية يوم الجمعة المقبل لحضور معسكر تدريبي لمدة أسبوع واحد للاعبي بروسيا دورتموند الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.
ونقل الموقع عن سيباستيان كيل المدير الرياضي قوله للصحيفة: "هالير يشعر برغبة كبيرة في العودة معنا أخيرًا وأن يكون قادرًا على التدريب، نحن نتطلع حقًا لعودته".