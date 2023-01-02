أجرى عمليتين جراحيتين بسبب السرطان.. سيباستيان هالير يقترب من المشاركة مع بروسيا دورتموند

وأوضح بروسيا دورتموند أن هالير اشتكى من المرض صباح الإثنين، وبعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة تم اكتشاف وجود ورم في الخصيتين.

وانضم هالير المولود في فرنسا إلى بروسيا دورتموند من أياكس أمستردام لمدة أربع سنوات.