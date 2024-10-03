قرار حكم مباراة يوفنتوس ولايبزيغ يفجر سخرية موتا (صورة)

اعترض المدرب تياغو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بطريقة ساخرة على قرار حكم مباراة فريقه ضد مضيفه لايبزيغ الألماني.

وفاز يوفنتوس على لايبزيغ في عقر داره بنتيجة 3-2 مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

ورفع موتا على أصابع يديه الرقم 9 تعبيراً على اعتراضه ضد قرار الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيزكي الذي أدار المباراة، واحتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن غضب موتا من قرار الحكم باحتساب وقت بدل ضائع أكبر من المتوقع بعد تأخر الفريق الألماني في عقر داره.

وتقدم لايبزيغ في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه بنيامين سيسوكو، ولكن يوفنتوس تعادل بهدف دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 50.

وعاد الفريق الألماني للتقدم في الدقيقة 65 بضربة جزاء سجلها سيسوكو، ولكن يوفنتوس تعادل بعدها بثلاث دقائق عن طريق فلاهوفيتش قبل أن يحسم الفريق الإيطالي المباراة بهدف سجله فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 82.

ونجح يوفنتوس في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول جولتين بحصد 6 نقاط في دوري الأبطال بعد الفوز بلقاء الجولة الأولى على حساب آيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-1.

وشهدت مباراة لايبزيغ اعتراضات تحكيمية من جانب لاعبي يوفنتوس لعدم احتسابه ضربة جزاء للفريق الإيطالي نتيجة خطأ ضد فلاهوفيتش في منطقة جزاء الفريق الألماني خلال الشوط الأول.