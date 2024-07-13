إجراء خاص لحماية زوجات لاعبي إنجلترا في نهائي يورو 2024

أبدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تخوفه من تكرار مشاهد إلقاء المشجعين الإنجليز أكواب وقوارير الجعة على زوجات وعائلات اللاعبين في مباراة نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بين إنجلترا وإسبانيا غدًا الأحد.

وقبل المباراة المرتقبة على الملعب الأولمبي ببرلين في نهائي النسخة 17 لليورو، قررت بعثة منتخب إنجلترا تخصيص منطقة لعائلات اللاعبين وزوجاتهم وأبنائهم وذلك وراء مقاعد البدلاء، وذلك لتجنب التعرض للهجوم بأكواب البيرة خلال المباراة أو بعدها وفق ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم السبت.

وأكدت "ديلي ميل" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبدى تفهمه إزاء المخاوف التي أثيرت في أوساط منتخب الأسود الثلاثة بعد أن ألقت الجماهير الإنجليزية قوارير الجعة وأكواب البلاستيك على عائلات اللاعبين في مباراة سلوفينيا لحساب الدور الأول بعد التعادل (0 ـ0)، كما أُلْقِيَت الأكواب والمقذوفات على المدرب غاريث ساوثغيت.

وقرر المشرفون على بعثة منتخب إنجلترا أن تكون المدرجات الموجودة خلف مقاعد بدلاء إنجلترا مخصصة لعائلات اللاعبين وزوجاتهم وصديقاتهم دون سواهم وذلك في الملعب الأولمبي ببرلين الذي يتسع إلى 71 ألف متفرج.

وتلتقي إنجلترا وإسبانيا وجهًا لوجه للمرة الأولى في تاريخ المباريات النهائية لكأس أوروبا للأمم غدًا الأحد (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة) والتي ستكون فرصة لإنجلترا لإحراز لقبها القاري الأول فيما تسعى إسبانيا لإضافة نجمة رابعة ترصّع بها قميصها من الألقاب القارية.