برشلونة يتحرك لتجديد عقد لامين يامال لـ5 سنوات

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة يسعى لتجديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال لـ5 سنوات جديدة.

وفي 29 أبريل الماضي، أصبح لامين يامال، البالغ من العمر 15 عامًا و9 أشهر و16 يومًا، أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك لأول مرة في مباراة بالدوري الإسباني.

وكان ذلك على ملعب كامب نو معقل برشلونة أمام ريال بيتيس، حيث شارك اللاعب مكان جافي في الدقيقة الـ 86.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على هذه المباراة يريد برشلونة تأكيد الرهان على اللاعب الموسم المقبل، كما ذكرت "موندو ديبورتيفو".