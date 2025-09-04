أشرف داري يصدم الأهلي المصري

وجَّه اللاعب المغربي أشرف داري صدمة قوية إلى فريقه الأهلي المصري بعد أن غادر معسكر منتخب بلاده استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتعرَّض داري لإصابة عضلية في مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدوري المصري التي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2-0.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن أشرف داري غادر معسكر أسود الأطلس، مساء اليوم الخميس، بسبب ثبوت إصابته في العضلة الضامة.

وأشارت إلى أن أشرف داري سيغيب عن المستطيل الأخضر لمدة تصل إلى 3 أسابيع قادمة بسبب هذه الإصابة.

ويعاني الأهلي عدة إصابات في مركز قلب الدفاع على رأسها ياسر إبراهيم، وياسين مرعي، بجانب أشرف داري الذي تعرض للإصابة مؤخراً.

وانضم أشرف داري، صاحب الـ 26 عاماً، إلى صفوف الأهلي المصري قادماً من ستاد بريست الفرنسي، في صيف 2024، لتعويض رحيل اللاعب محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي.

وساهم أشرف داري في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري بجانب كأس السوبر المصري في الموسم الماضي، ولكنه عانى بعض الإصابات التي أثّرت على مسيرته مع الفريق الأحمر.