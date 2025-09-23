أول رد فعل من ياسر إبراهيم بعد انتشار فيديو غضبه من فوز زميله بـ"رجل المباراة"

تقدّم ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي المصري، باعتذار رسمي إلى زميله مروان عطية، عقب انفعاله الشديد عقب مواجهة الفريق لنظيره حرس الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، على مراقب اللقاء اعتراضاً على حصول مروان على جائزة رجل المباراة.

وتمكن الأهلي من الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-2 في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة للدوري المصري، على أرضية استاد الكلية الحربية.

وعقب اللقاء أثار ياسر إبراهيم جدلاً واسعاً حيث توجه إلى ممثل رابطة الأندية المصرية، متسائلاً بانفعال شديد عن كيفية اختيارهم لصاحب جائزة رجل المباراة، حيث يرى أنه كان الأحق في الفوز بها، خاصة أنه من سجل هدف الفوز الحاسم للفريق الأحمر.

ونجح ياسر إبراهيم في متابعة تسديدة محمود حسن "تريزيغيه" ليسكنها شباك الحرس في الدقيقة 78 ليمنح فريقه الفوز بالمباراة بنتيجة 3-2.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "ياسر إبراهيم اعتذر لزميله مروان عطية زميله في غرفة تغيير الملابس بسبب ما بدر منه عقب المباراة".

وأضاف: "ياسر إبراهيم كان غاضباً بشدة عقب اللقاء بسبب عدم اختياره رجلاً للمباراة، حيث كان يرى أنه الأحق للفوز بها".

وتابع: "ياسر أكد لمروان عطية أنه لم يكن يقصده نهائياً بشأن اعتراضه على المراقب، والأخير تقبل الأمر".

كما نشر إبراهيم صورة لمروان عطية وهو يتسلم الجائزة عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" وعلق قائلاً: "مبروك لأخويا طبعا وفرحان ليك، والله أنا لا أقصد مروان عطية نهائيا وكلامي لم يكن له، بالعكس أنا كلامي لناس أخرى، ومبروك لجمهور النادي الأهلي".

ويعود آخر هدف لياسر إبراهيم بقميص الأهلي في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا في 27 سبتمبر 2023.

ونجح ياسر في تسجيل 6 أهداف بقميص الأهلي في الدوري قبل إضافة هدف اليوم، وإجمالاً وصل لهدفه رقم 14 في كافة المسابقات.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من 7 مباريات في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.