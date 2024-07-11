نتائج قرعة الأندية العربية في الكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهات مثيرة للأندية العربية المشاركة في نسخة الموسم الجديد 2024 – 2025.

ويستهل الزمالك المصري حامل اللقب منافسات البطولة من دور الـ32 بمواجهة الفائز من لقاء البوليس الكيني والبن الإثيوبي.

ويلعب نهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية في دور الـ 32 مع الفائز من لقاء إل كانيمي النيجيري ودادجي البنيني.

وتشهد منافسات الدور التمهيدي مواجهة اتحاد التواركة المغربي ضد آر سي أبيدجان الإيفواري، ويلتقي الفائز ضد الصاعد من مواجهة جاراف السنغالي وليونز السيراليوني.

ويواجه الملعب التونسي منافسه جوبا من جنوب السودان، ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب ثالث الدوري الليبي مع أوهيماجي البوتسواني، ويلتقي الفائز مع سيمبا التنزاني، بينما يلعب رابع الدوري الليبي مع كيتارا من أفريقيا الوسطى، ويلعب الفائز ضد المصري.

ويلعب شباب قسنطينة الجزائري ضد البوليس الرواندي، ويواجه الفائز من هذه المواجهة الصاعد من لقاء نوسترومان الغاني وإليكت التشادي.

ويلعب الصفاقسي التونسي ضد الفائز من لقاء هورسيد الصومالي مع ريكونزو البوروندي.