مدرب البرازيل يحتفي بفينيسيوس جونيور بعد العرض الرائع أمام باراغواي

أشاد دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل بالعرض الرائع الذي قدمه لاعبه فينيسيوس جونيور بعدما قاد منتخب السامبا للفوز 4-1 على باراغواي فجر اليوم السبت لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن كوبا أمريكا 2024.

وكان مهاجم ريال مدريد مصدر خطورة دائمة على دفاع باراجواي وسجل هدفين في أداء مبهر، بعدما ظهر بصورة باهتة في التعادل السلبي مع كوستاريكا في مستهل مشوار منتخب بلاده في دور المجموعات.

وعلق دوريفال على أداء لاعبه جونيور قائلا: "اليوم، لعب فينيسيوس دورا مهما جدا، لقد قدم أداء شبه مثالي، عندما صنع فرصا جيدة و كان ديناميكيا وفعالا ومباشرا".