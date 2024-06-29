مدرب البرازيل يحتفي بفينيسيوس جونيور بعد العرض الرائع أمام باراغواي
أشاد دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل بالعرض الرائع الذي قدمه لاعبه فينيسيوس جونيور بعدما قاد منتخب السامبا للفوز 4-1 على باراغواي فجر اليوم السبت لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن كوبا أمريكا 2024.
وكان مهاجم ريال مدريد مصدر خطورة دائمة على دفاع باراجواي وسجل هدفين في أداء مبهر، بعدما ظهر بصورة باهتة في التعادل السلبي مع كوستاريكا في مستهل مشوار منتخب بلاده في دور المجموعات.
وعلق دوريفال على أداء لاعبه جونيور قائلا: "اليوم، لعب فينيسيوس دورا مهما جدا، لقد قدم أداء شبه مثالي، عندما صنع فرصا جيدة و كان ديناميكيا وفعالا ومباشرا".
وقاد نجم ريال مدريد، المنتخب البرازيلي إلى تحقيق فوزه الأول في النهائيات وتدارك العثرة الأولى أمام كوستاريكا (0 ـ 0) بفوز ساحق على باراغواي رفع به رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الرابعة خلف كولومبيا المتصدرة والمتأهلة رسميا للدور الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين.
وقال المدرب البرازيلي دوريفال: "لعب بصورة جيدة مع زملائه وكان تفاهمه معهم رائعا، إنه يحظى بقدرات كبيرة".
وتلاعب فينيسيوس كثيرا بدفاع باراغواي كما سجل هدفين وصنع الكثير من الفرص السانحة للتهديف لزملائه، فيما كان قادرا على تسجيل أكثر من هدفين في المباراة لو أنه سدد إحدى ركلتي جزاء تم الإعلان عنهما للبرازيل في المباراة.
وحصل لاعب ريال مدريد على أعلى تقييم في المباراة، بعدد 9 من 10 في تقييم أداء اللاعبين من قبل جلّ المواقع المتخصصة.
وتلعب البرازيل في المباراة المقبلة أمام كولومبيا المتصدرة في كاليفورنيا يوم الثلاثاء، ويكفيها التعادل للتقدم إلى دور الثمانية.
وقال دوريفال جونيور "أعتقد أننا سنخوص مباراة عالية المستوى، ويعرف اللاعبون بعضهم البعض، البرازيل وكولومبيا منتخبان مختلفان يمر كلاهما بمرحلة خاصة، لكن لا يساورني شك بأن البرازيل ستلعب على أعلى المستويات وأتوقع أن تكون أفضل من أول مباراتين".