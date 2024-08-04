أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع الإيطالي جياكومو بونافينتورا نجم ميلان الأسبق في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعلان التعاقد مع اللاعب الإيطالي.

ووقع اللاعب صاحب الـ 34 عامًا عقود انتقاله إلى نادي الشباب بعد نهاية ارتباطه مع فريق فيورنتينا الإيطالي.

وبدأ بونافينتورا مشواره في نادي أتالانتا الإيطالي، ثم رحل إلى بيرجوكريما ثم بادوفا على سبيل الإعارة.

وانتقل صانع الألعاب الموهوب في صيف 2014 إلى نادي ميلان قادمًا من أتالانتا في صفقة تجاوزت قيمتها 5 ملايين يورو.

ورحل اللاعب عن ميلان بعد 6 أعوام قضاها لينضم إلى فيورنتينا ليقضي معه 4 أعوام قبل رحيله إلى الدوري السعودي.

أخبار ذات علاقة شريك أفضل من بنزيما.. حمد الله يجد ضالته في الشباب السعودي

ولعب بونافينتورا مع منتخب إيطاليا 18 مباراة دولية، وسجل هدفًا وحيدًا بقميص الأزوري.

وخاض النجم الموهوب 389 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل 64 هدفًا، وصنع 56 هدفًا.

وسجل بونافينتورا 8 أهداف خلال 43 مباراة، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه في فيورنتينا.

وتعاقد الشباب مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها ضم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي بجانب هارون كمارا قادمًا من الاتحاد أيضًا بخلاف ضم ماجد عبد الله لاعب أورلاندو أكاديمي الأمريكي والحارس محمد العتيبي قادمًا من النصر.