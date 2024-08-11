اختتمت بعثة البحرين مشاركتها في أولمبياد باريس 2024 بكتابة التاريخ، بعد حصدها 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وأحرز البحريني أحمد تاج الدينوف ذهبية المصارعة الحرة للرجال لوزن 97 كيلوغراماً في الأولمبياد، اليوم الأحد.

وتفوق تاج الدينوف على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي بتثبيت الأكتاف، بعد مرور دقيقة واحدة وثماني ثوان، في آخر أيام الألعاب الأولمبية في باريس.

وهي الميدالية الرابعة للبحرين في أولمبياد باريس بعد ذهبية وينفريد يافي بسباق 3 آلاف متر موانع، وفضية سلوى عيد ناصر بسباق 400م، وبرونزية غور ميناسيان في رفع الأثقال.

ووصل العرب بذلك إلى 17 ميدالية متنوعة في أولمبياد باريس، منها 7 ذهبيات.

ويأتي في المركز الثاني، بعد البحرين، الجزائر ومصر وتونس ولكل دولة 3 ميداليات متنوعة، ثم المغرب بميداليتين، والأردن وقطر برصيد ميدالية واحدة.